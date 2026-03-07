快訊

利刃出鞘！戰功彪炳的美軍第82空降師臨時取消演訓 待命打伊朗？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美軍第82空降師在波蘭進行聯合操演。路透
美軍第82空降師在波蘭進行聯合操演。路透

華盛頓郵報6日報導，美軍最近幾天突然取消第82空降師總部（Headquarters Element）的一場重大訓練演習。原計劃該單位前往路易斯安那州的波克堡（Fort Polk）參與訓練，但被要求留在北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg）待命。這一變動讓五角大廈內部人士提高警覺，認為這可能是為中東，特別是伊朗衝突準備地面部隊的前兆信號。

美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division），綽號「All American」（全美師），是美軍歷史最悠久、戰績最輝煌的空降部隊之一，也是美軍唯一維持「18小時全球快速部署」能力的常備空降師（Immediate Response Force）。該師肩章上的雙「A」象徵來自全美各州的士兵。

二戰期間，空降師參與6個主要戰役，包括諾曼地登陸，總計442天戰鬥，陣亡1619人，傷6560人，展現極高戰鬥韌性。推翻巴拿馬諾瑞加政權、波灣戰爭、伊拉克阿富汗也都有他們的身影。

第82空降師的快速反應部隊（IRF）維持約4000至5000人的旅級戰鬥隊，能在接到命令後18小時內全球空降部署，任務涵蓋奪取機場、關鍵基礎設施、強化大使館、緊急撤僑等高風險行動。

報導強調：截至3月6日（發文當天），尚未下達正式部署命令，但軍方已進入「just in case」（以防萬一）的準備狀態。一位熟悉內情的官員直言：「我們都在為某件事做準備——只是以防萬一。」

國防部長赫塞斯日前公開表示，不排除派遣地面部隊進入伊朗的可能性；川普政府也強調追求「快速、決定性勝利」並限制美軍傷亡。

第82空降師是美軍「全球第一反應部隊」，歷史上多次在危機爆發時最早抵達（如巴拿馬、海灣戰爭、阿富汗撤僑）。取消訓練而非正常進行，等同釋放「部隊可能被抽調」的訊號，尤其在伊朗戰事擴大、美國考慮地面介入的敏感時刻，這被視為升級指標。

美軍第82空降師在立陶宛參加北約軍演。美聯社
美軍第82空降師在立陶宛參加北約軍演。美聯社

