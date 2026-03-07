快訊

美媒：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的大規模入侵

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2月13日在北卡羅來納州布拉格堡向軍人及軍眷發表演說。歐新社

NBC新聞7日獨家報導，2名美國官員、1名前美國官員及一名知情人士透露，美國總統川普曾私下對在伊朗境內部署美軍地面部隊表達高度興趣。

消息人士表示，川普曾與白宮以外的幕僚及共和黨官員討論部署地面部隊的構想，同時闡述他對戰後伊朗的願景：確保伊朗鈾庫存安全，並與新政權在石油生產方面展開合作，類似目前美國與委內瑞拉之間的合作模式。

他們指出，川普對部署地面部隊的高度興趣，並非著眼於發動大規模地面入侵，而是設想部署一小支美軍部隊執行特定戰略任務。不過川普尚未就地面部隊作出任何決定，也未下達任何相關命令。

現任與前任美國官員表示，川普私下向幕僚及白宮以外的共和黨官員描述，他理想中的伊朗局勢發展，將類似美國與委內瑞拉在美軍逮捕總統馬杜洛後形成的關係。川普日前接受紐約郵報訪問時表示：「我對是否派遣地面部隊並沒有什麼顧忌。」他說，雖然其他總統通常會排除地面部隊選項，但他會說：「可能不需要，或者如果有必要的話。」

白宮發言人李維特在聲明中表示：「這篇報導是基於匿名消息來源的臆測，這些人既不屬於總統的國安團隊，也顯然沒有被納入相關討論。川普總統一向明智地保留所有選項，但任何試圖暗示他偏好某一選項的人，都顯示他們根本不在決策圈內。」

華府智庫哈德遜研究所資深研究員、曾在川普政府任職的雷伯恩（Joel Rayburn）指出，如果必須摧毀或削弱某些目標，但不適合以轟炸方式處理，可以想像美軍可能進行某種特種部隊滲透行動。

雷伯恩表示：「這類行動通常是先滲透進去、攻擊目標或進行突襲，然後撤離。」不過他指出，這樣的情境與大多數美國人想到部署地面部隊或「實際出兵」（boots on the ground）時所想像的情況非常不同，目前尚未出現需要採取這一步的條件。

