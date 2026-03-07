快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡網紅玩「伊朗以色列」諧音爛哏挨轟 網怒批：缺乏同理心

香港01／ 撰文／陳處遙
2026年3月2日，新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）於Instagram發布一則貼文，拿「伊朗」與「以色列」玩諧音爛gag，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心。（IG@novitalam）
2026年3月2日，新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）於Instagram發布一則貼文，拿「伊朗」與「以色列」玩諧音爛gag，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心。（IG@novitalam）

新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）周一（3月2日）於Instagram發布一則貼文引發巨大爭議。她在貼文中拿「伊朗」與「以色列」玩諧音梗，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心，此事迅速在網絡上發酵。

Asia One報道，諾維塔的這則貼文已刪除。原貼文是她上載一張戶外跑步圖片，並配文寫道：「Iran this. Israel that. IRAN 5km and the pain ISREAL」（跑了五公里，疼痛是真實的）。這裏的「Iran」諧音「run」（跑），「Israel」則諧音「is real」（是真實的）。

許多用戶批評這個玩笑缺乏同理心，認為為了玩文字遊戲而提及目前捲入衝突的國家是不恰當的，而且輕視了受戰爭影響的平民所遭受的苦難。

一位網友留言批評道：「對於某些人來說，戰爭給無辜生命帶來的痛苦與磨難似乎是一種值得拿來取笑的內容，因為他們自認為自己在展現創意或追求另類風格。能夠自由地奔跑並以此作為故事發布，而與此同時其他人卻生活在恐懼之中，這著實反映出人的某種特質。唉……」

還有網友在底下說道：「這句拙劣的雙關語以及嚴重的不合時宜，是對一場真正存在的衝突的輕慢對待。在這場衝突中，雙方都有民眾在遭受苦難與死亡，將戰爭轉化為社交媒體上的文字遊戲以博取關注和影響力，暴露出她缺乏同情心和洞察力。那些傳播此類內容的網紅應被追究責任，並因淡化現實暴力的嚴重性而面臨後果......」

另有外國網友幽默反諷道：「這非常聰明，完全代表了我們這個政治冷漠的國家。」

受到批評後，諾維塔在Instagram上發表聲明，為先前的貼文道歉並刪除該內容，承認這樣做很不恰當，表示以後會更加注意發布內容。

延伸閱讀：

伊朗｜美軍基地差2分鐘就被炸 卡塔爾F-15戰機急升空擊落轟炸機

有片｜美軍精準擊中伊朗無人機航母 瞬間冒出大火球濃煙

文章授權轉載自《香港01》

伊朗 戰爭 以色列 網紅 新加坡 諧音梗

相關新聞

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

石油出不了荷莫茲海峽 中東戰火波及全球經濟

受就業報告不佳與中東戰火進入第7天影響，美國股市3大指數今天全面收黑，原油期貨價格本週漲幅創下1983年後的新高。由於伊...

新加坡網紅玩「伊朗以色列」諧音爛哏挨轟 網怒批：缺乏同理心

新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）周一（3月2日）於Instagram發布一則貼文引發巨大爭議。她在貼文中拿「伊朗」與「以色列」玩諧音梗，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心，此事迅速在網絡上發酵。

華郵：俄向伊朗提供定位情報 助鎖定攻擊中東美軍

「華盛頓郵報」今天獨家報導，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助鎖定部署在中東的美軍機、艦。根據內部文件，美國駐沙烏地阿拉伯大使...

俄國傳提供情報給伊朗 白宮：無法改變戰局

華盛頓郵報6日報導指出，俄羅斯正提供情報給伊朗來攻擊美軍，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在接受訪問時，先是表示，「這並不重要」，她後來有說明，她的意思是就算俄國提供情報給伊朗，也不會對戰局造成任何改變。

伊朗戰爭：在中東的德國駐軍是否應撤離？

（德國之聲中文網）上周末（2月28日-3月1日），駐扎在約旦、伊拉克的德國士兵也不得不進入掩體。美以襲擊伊朗後，德黑蘭發動反擊，將美國軍事基地作為襲擊目標。其中也包括執行國際使命的德國聯邦國防軍駐地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。