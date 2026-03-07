華郵：俄向伊朗提供定位情報 助鎖定攻擊中東美軍

「華盛頓郵報」今天獨家報導，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助鎖定部署在中東的美軍機、艦。根據內部文件，美國駐沙烏地阿拉伯大使館內的中央情報局（CIA）站點近日也遭攻擊，部分建築已「無法修復」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述3名知情官員指出，這是俄羅斯直接或間接參與伊朗衝突的第一個跡象。其中一名官員表示，俄方行動看起來相當全面。

俄羅斯向伊朗提供支援，意味這場迅速升級的衝突如今牽涉到美國主要核武競爭對手之一，且其擁有強大情報能力。

自美國2月28日對伊朗發動「史詩怒火」（EpicFury）軍事行動以來，伊朗已向美國軍事基地、大使館及平民發射數千架攻擊無人機和數百枚飛彈。

報導指出，俄羅斯向伊朗提供目標定位援助的具體程度仍不完全清楚。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前被問及「想向俄羅斯與中國傳遞何種訊息」時表示，俄羅斯與中國在這場戰爭中「不是關鍵因素」。

兩名知悉俄羅斯對伊朗支持情況的官員對華郵表示，雖然中俄關係密切，但中國似乎未協助伊朗防務。中國駐美大使館透過聲明指出，自戰爭爆發以來，北京已與區域夥伴展開外交接觸，並呼籲衝突「立即停止」。

分析人士指出，情報共享符合伊朗攻擊美軍的一貫模式，包括攻擊指揮控制基礎設施、雷達與臨時建築。例如科威特曾發生攻擊事件，造成6名美軍喪生。

報導指出，近日美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德的大使館內中央情報局站點也遭攻擊。美國國務院內部評估顯示，大使館部分建築已「無法修復」，必須封閉，其餘部分至少在未來一個月內無法使用。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）俄羅斯軍事專家馬西科特（DaraMassicot）表示，伊朗「對預警雷達或超視距雷達的打擊非常精準」，且行動目標相當明確，鎖定指揮控制系統。

她指出，伊朗僅擁有少量軍用衛星，因此俄羅斯先進太空能力提供的影像資訊極具價值。俄羅斯在多年烏克蘭戰爭中，也顯著提升目標定位能力。

至於俄羅斯為何未直接軍事介入，馬西科特說，俄方非常清楚這不是他們的戰爭；從戰略角度來看，烏克蘭仍排在優先順位第一。

研究伊朗與俄羅斯合作的專家格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）表示，伊朗的報復性打擊行動展現高度「複雜性」，無論在打擊目標的選擇上，或在部分情況下突破美國及盟國防禦能力上，都可看出這點。

「他們突破了防空系統。」她指出，伊朗空襲的成效似乎比去年夏天與以色列持續12天戰爭期間更好。

烏克蘭戰爭期間，伊朗一直是俄羅斯的主要支持者之一，並與俄方分享生產廉價攻擊無人機的技術。這些無人機多次被用於突破烏克蘭防空系統，並消耗西方提供給烏克蘭城市的攔截彈庫存。