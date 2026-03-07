快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。歐新社
美國總統川普6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。歐新社

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

川普在貼文中要求伊朗「無條件投降」，看似沒有為德黑蘭留下任何退場空間。不過他在電話訪問中解釋：「無條件投降可能是伊朗人自己宣布，但也可能是他們再也無法戰鬥的時候，因為已經沒有任何人或任何裝備可以作戰。」

白宮發言人李維特隨後接受福斯新聞訪問時表示，「無條件投降」意味著川普將判定「伊朗不再對美國及中東美軍構成威脅」。她並列出美方目標，包括摧毀伊朗海軍、消除彈道飛彈威脅、確保無法取得核武，以及削弱區域代理勢力。

在川普發文前數小時，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X表示，「一些國家已開始展開調解努力」，試圖阻止戰爭。他說：「我們要說清楚：我們致力於地區的持久和平，但在捍衛國家尊嚴與主權方面絕不猶豫。調解應該針對那些低估伊朗人民、並點燃這場衝突的人。」

大西洋理事會（Atlantic Council）伊朗問題專家西特里諾維茨（Danny Citrinowicz）就川普要求伊朗「無條件投降」的表態指出：「如果這是美國政府的官方立場，而伊朗目前政權又不會投降，那麼軍事行動就必須持續，直到政權崩潰為止。」

他補充說：「只要未達到這一點，即使這場軍事行動在作戰層面取得成功，也會被視為失敗。」

伊朗 美國 川普 彈道飛彈

延伸閱讀

伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單

川普要伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

美國與以色列攻伊滿1周 川普發文要求伊朗「無條件投降」

相關新聞

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

石油出不了荷莫茲海峽 中東戰火波及全球經濟

受就業報告不佳與中東戰火進入第7天影響，美國股市3大指數今天全面收黑，原油期貨價格本週漲幅創下1983年後的新高。由於伊...

新加坡網紅玩「伊朗以色列」諧音爛哏挨轟 網怒批：缺乏同理心

新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）周一（3月2日）於Instagram發布一則貼文引發巨大爭議。她在貼文中拿「伊朗」與「以色列」玩諧音梗，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心，此事迅速在網絡上發酵。

華郵：俄向伊朗提供定位情報 助鎖定攻擊中東美軍

「華盛頓郵報」今天獨家報導，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助鎖定部署在中東的美軍機、艦。根據內部文件，美國駐沙烏地阿拉伯大使...

俄國傳提供情報給伊朗 白宮：無法改變戰局

華盛頓郵報6日報導指出，俄羅斯正提供情報給伊朗來攻擊美軍，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在接受訪問時，先是表示，「這並不重要」，她後來有說明，她的意思是就算俄國提供情報給伊朗，也不會對戰局造成任何改變。

伊朗戰爭：在中東的德國駐軍是否應撤離？

（德國之聲中文網）上周末（2月28日-3月1日），駐扎在約旦、伊拉克的德國士兵也不得不進入掩體。美以襲擊伊朗後，德黑蘭發動反擊，將美國軍事基地作為襲擊目標。其中也包括執行國際使命的德國聯邦國防軍駐地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。