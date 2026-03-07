快訊

俄國傳提供情報給伊朗 白宮：無法改變戰局

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）
美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

華盛頓郵報6日報導指出，俄羅斯正提供情報給伊朗來攻擊美軍，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在接受訪問時，先是表示，「這並不重要」，她後來有說明，她的意思是就算俄國提供情報給伊朗，也不會對戰局造成任何改變。

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），華盛頓郵報6日獨家報導指出，俄國正間接參戰，提供情報給伊軍來攻擊中東地區的美軍，情報內容包括美軍戰艦、飛機等位置。

李維特6日接受福斯新聞訪問時，她表示，不管這件事有沒有發生，這並不重要，因為美國總統川普和美軍正徹底毀滅流氓、恐怖分子的伊朗政權。

李維特稍晚再接受媒體詢問時則進一步說明，指她的意思是，就算俄國提供情報給伊朗也沒有造成改變，因為美軍正徹底毀滅伊軍；李維特表示，美軍已經摧毀30艘伊朗船艦，伊朗海軍已經被認為失去作戰能力，同時伊朗對美國和美國在中東地區的夥伴的飛彈報復攻擊已經減少9成；李維特說，美軍正順利取得伊朗的制空權。

李維特說，美軍正在完成軍事行動的目標，而這樣的情況只會繼續下去，因為美軍是世界上最精良、最致命的軍隊。

此外，針對伊朗政權接下來的接班人，李維特說，美國情報機構和美國政府正在檢視數名人選，不過李維特不願給出人選的具體身分。

川普日前向媒體表示，他必須親自參與任命伊朗政權的接班人，就像委內瑞拉一樣，並稱美國將確保接下來無論誰領導伊朗，伊朗都不會威脅到美國和以色列等鄰近國家。

相關新聞

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

石油出不了荷莫茲海峽 中東戰火波及全球經濟

受就業報告不佳與中東戰火進入第7天影響，美國股市3大指數今天全面收黑，原油期貨價格本週漲幅創下1983年後的新高。由於伊...

新加坡網紅玩「伊朗以色列」諧音爛哏挨轟 網怒批：缺乏同理心

新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）周一（3月2日）於Instagram發布一則貼文引發巨大爭議。她在貼文中拿「伊朗」與「以色列」玩諧音梗，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心，此事迅速在網絡上發酵。

華郵：俄向伊朗提供定位情報 助鎖定攻擊中東美軍

「華盛頓郵報」今天獨家報導，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助鎖定部署在中東的美軍機、艦。根據內部文件，美國駐沙烏地阿拉伯大使...

俄國傳提供情報給伊朗 白宮：無法改變戰局

華盛頓郵報6日報導指出，俄羅斯正提供情報給伊朗來攻擊美軍，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在接受訪問時，先是表示，「這並不重要」，她後來有說明，她的意思是就算俄國提供情報給伊朗，也不會對戰局造成任何改變。

伊朗戰爭：在中東的德國駐軍是否應撤離？

（德國之聲中文網）上周末（2月28日-3月1日），駐扎在約旦、伊拉克的德國士兵也不得不進入掩體。美以襲擊伊朗後，德黑蘭發動反擊，將美國軍事基地作為襲擊目標。其中也包括執行國際使命的德國聯邦國防軍駐地。

