手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

卡達領空部分重新開放 先撤離旅客與貨運航班運行

中央社／ 杜哈6日綜合外電報導

卡達民航局（Qatar Civil Aviation Authority）今天表示，伊朗在美國以色列空襲而發動報復性飛彈與無人機攻擊、導致卡達領空全面關閉後，其領空將開始部分重新開放。

法新社報導， 卡達民航局聲明指出：「民航局宣布透過指定的應急航路，部分恢復卡達國內航空導航運作，但整體運行仍有限。」

根據聲明，「這一階段將允許有限數量的航班運作，主要是撤離旅客，同時也包括貨運航班運行。」

卡達主要機場哈馬德國際機場（Hamad InternationalAirport）在聲明中確認，7日僅運作少量航班，用於撤離受困旅客及空運貨物作業。

聲明指出，「未來幾天是否增加航班，將視安全情勢持續評估後再作決定。」

此外，卡達國防部今天指出，卡達遭到10架伊朗無人機攻擊，其中9架被軍方攔截，另1架擊中無人居住區域，未造成人員傷亡。

卡達政府日前曾表示，哈馬德國際機場成為伊朗攻擊目標，但所有攻擊均被成功攔截。

美國 民航局 以色列

影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報

日本政府包機撤中東僑民 調升6國旅警 澳、紐出動軍機

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

首都杜哈上空傳爆炸聲「濃煙狂竄」 卡達國防部稱攔截飛彈攻擊

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

石油出不了荷莫茲海峽 中東戰火波及全球經濟

受就業報告不佳與中東戰火進入第7天影響，美國股市3大指數今天全面收黑，原油期貨價格本週漲幅創下1983年後的新高。由於伊...

新加坡網紅玩「伊朗以色列」諧音爛哏挨轟 網怒批：缺乏同理心

新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）周一（3月2日）於Instagram發布一則貼文引發巨大爭議。她在貼文中拿「伊朗」與「以色列」玩諧音梗，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心，此事迅速在網絡上發酵。

華郵：俄向伊朗提供定位情報 助鎖定攻擊中東美軍

「華盛頓郵報」今天獨家報導，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助鎖定部署在中東的美軍機、艦。根據內部文件，美國駐沙烏地阿拉伯大使...

俄國傳提供情報給伊朗 白宮：無法改變戰局

華盛頓郵報6日報導指出，俄羅斯正提供情報給伊朗來攻擊美軍，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在接受訪問時，先是表示，「這並不重要」，她後來有說明，她的意思是就算俄國提供情報給伊朗，也不會對戰局造成任何改變。

伊朗戰爭：在中東的德國駐軍是否應撤離？

（德國之聲中文網）上周末（2月28日-3月1日），駐扎在約旦、伊拉克的德國士兵也不得不進入掩體。美以襲擊伊朗後，德黑蘭發動反擊，將美國軍事基地作為襲擊目標。其中也包括執行國際使命的德國聯邦國防軍駐地。

