卡達領空部分重新開放 先撤離旅客與貨運航班運行

卡達民航局（Qatar Civil Aviation Authority）今天表示，伊朗在美國、以色列空襲而發動報復性飛彈與無人機攻擊、導致卡達領空全面關閉後，其領空將開始部分重新開放。

法新社報導， 卡達民航局聲明指出：「民航局宣布透過指定的應急航路，部分恢復卡達國內航空導航運作，但整體運行仍有限。」

根據聲明，「這一階段將允許有限數量的航班運作，主要是撤離旅客，同時也包括貨運航班運行。」

卡達主要機場哈馬德國際機場（Hamad InternationalAirport）在聲明中確認，7日僅運作少量航班，用於撤離受困旅客及空運貨物作業。

聲明指出，「未來幾天是否增加航班，將視安全情勢持續評估後再作決定。」

此外，卡達國防部今天指出，卡達遭到10架伊朗無人機攻擊，其中9架被軍方攔截，另1架擊中無人居住區域，未造成人員傷亡。

卡達政府日前曾表示，哈馬德國際機場成為伊朗攻擊目標，但所有攻擊均被成功攔截。