快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單

中央社／ 華盛頓6日專電

美以持續攻打伊朗之際，美國總統川普表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。白宮發言人李威特今天指出，美國政府情報機構正在檢視一份名單，為了美國的最佳利益，伊朗不應再由「激進的恐怖政權」領導。

美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第7天，這項軍事行動已造成多名伊朗領導高層喪命，包括伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。川普（DonaldTrump）昨天接受美媒訪問表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選，並說無法接受哈米尼的兒子，「我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選」。

對於美國是否已有伊朗最高領袖的候選人名單，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天接受媒體聯訪時表示，美國政府的情報機構正在檢視一份名單，但她不願透露更多資訊。

她說，為了美國的最佳利益，伊朗不應再由一個「激進的恐怖政權領導」，該政權不僅高喊「美國去死」，還在擁有核武的秘密野心上對美國及全世界撒謊。

李威特指出，川普不希望看到這樣的局面，「他希望關注並介入伊朗新任領導人的遴選」。

此外，川普今天稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美方不會與伊朗達成協議，除非伊朗「無條件投降」，並在之後選出「優秀且可被接受的」領導人。

被問及「無條件投降」的定義，李威特回應表示，川普意思是他作為美國的三軍統帥，當他判定伊朗不再對美國構成威脅且美國對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）目標已完全實現時，伊朗基本上就處於無條件投降的狀態。

發言人 社群媒體 以色列

延伸閱讀

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

川普稱「必須參與挑選伊朗新領袖」 排除哈米尼之子

川普要挑伊朗接班人！點名哈米尼之子不可接受

川普：攻打伊朗行動進度超前 籲伊斯蘭革命衛隊投降

相關新聞

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

美國總統川普五日指稱，已瓦解伊朗的海、空軍，並摧毀六成至六成四的伊朗飛彈發射器。他表明，美國將確保未來無論誰領導伊朗，都不會對美國和伊朗鄰國造成威脅，還聲稱自己必須親自參與伊朗內部對新最高領袖的遴選和任命。

川普要伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議

中東衝突推升美國汽油價格到川普任內最高水準之際，川普5日接受路透獨家專訪表示，他不擔心汽油價格上漲，認為伊朗戰事結束後，價格將迅速回落，「如果要漲就漲吧，這場軍事行動更重要」。

美官員：攻伊展現嚇阻力 緊盯潛在對手反應

美國國防部次長柯伯吉五日說，對美國與以色列聯手攻擊伊朗，華府正密切觀察其他美國潛在對手的反應，這次攻伊的軍事行動展現美軍實力具嚇阻效果。

維安力道增加 伊朗未見起義跡象

華盛頓郵報五日報導，根據多位歐洲與阿拉伯國家官員評估，美國與以色列自二月底對伊朗發動的大規模軍事行動，至今仍未威脅到伊朗政權統治地位，伊朗內部仍不見起義跡象。

傳陸伊協商 放行油輪通過荷莫茲海峽

路透五日引述三位外交消息人士報導，中國大陸正與伊朗交涉，希望伊方讓石油及卡達的液化天然氣（ＬＮＧ）船舶安全通過荷莫茲海峽。

伊朗局勢動盪…陸客為回國狂買8張機票 多數仍滯留杜拜等航班

隨著伊朗局勢動盪，中國旅客在杜拜的返國之路艱難。3月4日，多名滯留者終於成功返國，包括茜茜在內，她搶購8張機票以確保回家。旅客們在航班恢復過程中經歷了緊張與不安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。