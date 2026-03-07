聽新聞
以色列轟伊朗逾400目標 美軍警告若攻擊平民將回應

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導

以色列軍方表示，今天打擊伊朗境內超過400個目標，持續針對伊朗進行轟炸行動；美軍則警告，若伊朗在中東地區對平民發動攻擊，美國將做出回應

綜合法新社和路透社報導，以軍聲明指出，「針對伊朗多個地區共打擊了超過400個目標，包括彈道飛彈發射器以及伊朗無人機（UAV）儲存設施。」

以色列表示，這次攻擊規模大致與最近幾天的打擊行動相當，持續在目標區域進行軍事行動。

此外，指揮美國中東部隊的美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）今天指出，若伊朗在中東地區對平民發動攻擊，美國將做出回應。

古柏表示，自從美國和以色列上週對伊朗發動空襲以來，伊朗已對12個不同國家發動攻擊，包括昨晚向巴林的居民住宅區發射7架無人機攻擊。

他強調：「這種行為無法接受，絕不會置之不理。」

