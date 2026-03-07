伊朗戰爭：在中東的德國駐軍是否應撤離？

（德國之聲中文網）上周末（2月28日-3月1日），駐扎在約旦、伊拉克的德國士兵也不得不進入掩體。美以襲擊伊朗後，德黑蘭發動反擊，將美國軍事基地作為襲擊目標。其中也包括執行國際使命的德國聯邦國防軍駐地。德國聯邦國防軍並非這些駐地的運營者。

皮斯托裡烏斯：德國不是參戰方

德國國防部長皮斯托裡烏斯周三（3月4日）在聯邦議會表示：“德國不是戰爭方，德國聯邦國防軍也不會參與這場戰爭。”他說，目前的首要優先事務即是保護該地區的德國公民及士兵。

鑑於戰事持續，目前面臨的問題是，駐扎在中東的這約500名德軍士兵是否應繼續留在那裡？德國國防部必須衡量，駐軍士兵能否在當地完成使命，而不會自身成為受攻擊的目標。

德國聯邦國防軍在中東參與兩項較大的使命，一是聯合國駐黎巴嫩臨時部隊，有超過200名德軍士兵，負責黎巴嫩海上邊界安全。一艘德國海軍護衛艦也參與其中。

該使命旨在防範從海路走私的武器進入黎巴嫩。此外，德軍也對黎巴嫩海軍進行培訓。此項使命已近20年，由德國聯邦議會不斷延長，目前到6月30日到期。尚不清楚之後是否會延期。

另一項使命是在伊拉克和約旦。聯邦國防軍參與防範打擊恐怖主義“伊斯蘭國”的國際使命。該使命的目標是，穩定伊拉克局勢，阻遏仍在該地區活躍的伊斯蘭國勢力。

已從埃爾比勒撤離人員

聯邦國防軍使命的重點是伊拉克北部庫爾德人聚居的大都市埃爾比勒。此外，一些顧問人員派駐在首都巴格達。2月中旬，美伊緊張加劇之際，聯邦國防軍已從埃爾比勒撤離人員。

大部分德國駐軍所在的地點則是約旦阿茲拉克空軍基地。德軍在那裡通過加油機和空運能力協助國際使命。即便德軍撤離該地區，這種快速應變能力對聯邦國防軍來說也十分有益。

德國在約旦和伊拉克駐軍的上限是500人，目前有“約200多人”——德國國防部不願提供更精確數字。

在約旦和伊拉克的這項使命不久前剛剛由德國聯邦議會延長至2027年1月31日。聯邦國防軍一名發言人向DW表示，目前沒有改變的計劃。

據德國國防部數據，總體來看，目前約有2000名德軍士兵參與著三個大陸的17項使命。明確的是，這許多的使命對聯邦國防軍也構成沉重壓力。尤其是中東局勢對德軍士兵安全的影響，聯邦國防軍指揮部每小時都進行著重新的評估。

任務繁多 負擔沉重

首先需要評估的就是6月底到期的黎巴嫩海岸使命。德國聯邦議會國防專員奧特（Henning Otte）表示，不應再次延長該使命。

“我從海軍指揮部獲得的消息是，這是很大的一個負擔”，奧特不久前在柏林一次記者會上表示。“我呼籲集中力量在必要的任務上，特別是北約防御應受到更大的重視。”他所指的是，除了防御德國本土之外，還有北約框架下所承擔的義務。

【 本文章由德國之聲授權提供】