美官員：攻伊展現嚇阻力 緊盯潛在對手反應

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國國防部次長柯伯吉五日說，對美國與以色列聯手攻擊伊朗，華府正密切觀察其他美國潛在對手的反應，這次攻伊的軍事行動展現美軍實力具嚇阻效果。

柯伯吉五日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會，說明五角大廈的國防戰略。共和黨籍聯邦眾議員哈里根提問，若美國持續在中東作戰，現有哪些部署調整已到位，確保中國大陸不會以為可以乘機對台灣採取行動。

對此，柯伯吉答道，美國正密切關注其他潛在對手的反應；美軍此次展現的實力具嚇阻效果；美軍並非只重視數量，也很重視細節，包括如何有效部署美國軍力在「第一島鏈」上打造拒止防衛。

民主黨籍眾議員摩爾頓也有類似提問，柯伯吉同樣答道，美軍這次的行動有助嚇阻對手。

共和黨籍聯邦眾議員戴佳雷則提問，美國最大對手依序為大陸、俄羅斯、伊朗和北韓，美軍現在攻伊，要是又與大陸爆發衝突，美國是否能兩面作戰。柯伯吉答道，美國目前的狀況很好，「很大部分歸功於美國總統川普的領導」；加上美國盟友及夥伴正迅速加強自我防衛，都讓美國能應對全方位的潛在狀況。

戴佳雷認為，對台海衝突，最好的應對作為就是別讓衝突發生。柯伯吉答道，對來自大陸的挑戰，最好方法就是不要在對方有利的地方與之對抗，且各方的利益都能獲得尊重，這也是川普和國防部長赫塞斯正在做的。

