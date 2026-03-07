聽新聞
維安力道增加 伊朗未見起義跡象

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華盛頓郵報五日報導，根據多位歐洲與阿拉伯國家官員評估，美國以色列自二月底對伊朗發動的大規模軍事行動，至今仍未威脅到伊朗政權統治地位，伊朗內部仍不見起義跡象。

伊朗對美以來襲早有準備，為了能在領導高層被「斬首」下持續運作而建立的指揮體系似乎仍大致完好，讓伊朗得以在被突襲後幾小時內，就對以色列、卡達與巴林展開報復。伊朗民眾也對外媒描述，國內城市街頭的維安力道明顯增強，負責維安的「巴斯杰」民兵騎機車到處巡邏。

一位歐洲國家高官說，目前沒任何跡象顯示，伊朗出現體制內的崩潰或倒戈，且「美國情報部門也還沒發現這類跡象」；儘管確有報告顯示，部分伊朗維安部隊未按時回營報到，但這可能是因當局下令不再集中在營區或某定點，以免淪為美以鎖定目標。

伊朗能擁有如此程度的軍政指揮體系韌性，在於當局建立一套分層體系因應，即藉由任命多位不同人選，隨時能有人接替被斬首的軍政高層。

一位阿拉伯國家高官說，波斯灣的美國盟邦原本預料一旦伊朗最高領袖哈米尼喪生，伊朗國內將出現轉折，並觸發大規模示威潮等反政府活動，「但他們展現的團結令我們意外」。

另一位歐洲官員則說，伊朗當局認為，目前唯一可能獲勝的方式就是撐得比美以久，「他們也清楚不可能擊敗全球最強大的軍隊，但利用不對稱作戰，他們能盡量造成更多破壞，迫使美國尋求舒緩衝突」。

哈米尼 美國 以色列 伊朗

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

美國總統川普6日在Truth Social貼文說，「除非無條件投降，否則不會與德黑蘭達成任何協議」，進一步升高中東情勢...

伊朗局勢動盪…陸客為回國狂買8張機票 多數仍滯留杜拜等航班

隨著伊朗局勢動盪，中國旅客在杜拜的返國之路艱難。3月4日，多名滯留者終於成功返國，包括茜茜在內，她搶購8張機票以確保回家。旅客們在航班恢復過程中經歷了緊張與不安。

美官員：攻伊展現嚇阻力 緊盯潛在對手反應

美國國防部次長柯伯吉五日說，對美國與以色列聯手攻擊伊朗，華府正密切觀察其他美國潛在對手的反應，這次攻伊的軍事行動展現美軍實力具嚇阻效果。

傳陸伊協商 放行油輪通過荷莫茲海峽

路透五日引述三位外交消息人士報導，中國大陸正與伊朗交涉，希望伊方讓石油及卡達的液化天然氣（ＬＮＧ）船舶安全通過荷莫茲海峽。

川習峰會前…推銷美油 美擬要求陸少買俄伊石油

華爾街日報五日報導，美國總統川普預定三月底訪問北京，財長貝森特將於三月中旬在法國巴黎和中國大陸國務院副總理何立峰會面，計畫為川普與大陸國家主席習近平的峰會確立框架。貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程，即要求大陸減少向美國對手俄羅斯及伊朗購買石油，改向美國購買。

