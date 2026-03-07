維安力道增加 伊朗未見起義跡象

華盛頓郵報五日報導，根據多位歐洲與阿拉伯國家官員評估，美國與以色列自二月底對伊朗發動的大規模軍事行動，至今仍未威脅到伊朗政權統治地位，伊朗內部仍不見起義跡象。

伊朗對美以來襲早有準備，為了能在領導高層被「斬首」下持續運作而建立的指揮體系似乎仍大致完好，讓伊朗得以在被突襲後幾小時內，就對以色列、卡達與巴林展開報復。伊朗民眾也對外媒描述，國內城市街頭的維安力道明顯增強，負責維安的「巴斯杰」民兵騎機車到處巡邏。

一位歐洲國家高官說，目前沒任何跡象顯示，伊朗出現體制內的崩潰或倒戈，且「美國情報部門也還沒發現這類跡象」；儘管確有報告顯示，部分伊朗維安部隊未按時回營報到，但這可能是因當局下令不再集中在營區或某定點，以免淪為美以鎖定目標。

伊朗能擁有如此程度的軍政指揮體系韌性，在於當局建立一套分層體系因應，即藉由任命多位不同人選，隨時能有人接替被斬首的軍政高層。

一位阿拉伯國家高官說，波斯灣的美國盟邦原本預料一旦伊朗最高領袖哈米尼喪生，伊朗國內將出現轉折，並觸發大規模示威潮等反政府活動，「但他們展現的團結令我們意外」。

另一位歐洲官員則說，伊朗當局認為，目前唯一可能獲勝的方式就是撐得比美以久，「他們也清楚不可能擊敗全球最強大的軍隊，但利用不對稱作戰，他們能盡量造成更多破壞，迫使美國尋求舒緩衝突」。