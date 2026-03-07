傳陸伊協商 放行油輪通過荷莫茲海峽

路透五日引述三位外交消息人士報導，中國大陸正與伊朗交涉，希望伊方讓石油及卡達的液化天然氣（ＬＮＧ）船舶安全通過荷莫茲海峽。

美國與以色列攻擊伊朗的戰事六日進入第七天，石油運輸重要通道的荷莫茲海峽幾乎關閉，全球約減少達五分之一的石油及天然氣供應。

印度新德里電視台四日報導，為了「感謝」大陸保持的中立立場，伊方將只放行陸船通過荷莫茲海峽。

根據能源市場情報公司Kpler，名為「鐵娘子號」的散裝貨輪，五日凌晨將船舶識別信號從「待指示」改為「中國擁有」後，通過荷莫茲海峽。

伊朗伊斯蘭革命衛隊五日宣布，荷莫茲海峽目前只對美國、以色列、歐洲及其西方盟友的船舶關閉。

美以襲伊後，伊朗攻擊波斯灣國家的能源基礎設施，也攻擊試圖穿越荷莫茲海峽的船舶，造成石油生產受挫。最近油價已上漲逾百分之十五。製糖產業專家麥克道格說，中東糖業高層主管指出，目前某些船舶還是能通過荷莫茲海峽，但其中幾乎都是大陸或伊朗的船舶。

根據Vortexa船舶追蹤資料數據，一日、即開戰翌日通過荷莫茲海峽的油輪就銳減至四艘，而自一月以來的日平均數量則為廿四艘。另根據Vortexa及Kpler資料數據，目前約三百艘油輪仍在該海峽。