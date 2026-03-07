聽新聞
傳陸伊協商 放行油輪通過荷莫茲海峽

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

路透五日引述三位外交消息人士報導，中國大陸正與伊朗交涉，希望伊方讓石油及卡達的液化天然氣（ＬＮＧ）船舶安全通過荷莫茲海峽

美國與以色列攻擊伊朗的戰事六日進入第七天，石油運輸重要通道的荷莫茲海峽幾乎關閉，全球約減少達五分之一的石油及天然氣供應。

印度新德里電視台四日報導，為了「感謝」大陸保持的中立立場，伊方將只放行陸船通過荷莫茲海峽。

根據能源市場情報公司Kpler，名為「鐵娘子號」的散裝貨輪，五日凌晨將船舶識別信號從「待指示」改為「中國擁有」後，通過荷莫茲海峽。

伊朗伊斯蘭革命衛隊五日宣布，荷莫茲海峽目前只對美國、以色列、歐洲及其西方盟友的船舶關閉。

美以襲伊後，伊朗攻擊波斯灣國家的能源基礎設施，也攻擊試圖穿越荷莫茲海峽的船舶，造成石油生產受挫。最近油價已上漲逾百分之十五。製糖產業專家麥克道格說，中東糖業高層主管指出，目前某些船舶還是能通過荷莫茲海峽，但其中幾乎都是大陸或伊朗的船舶。

根據Vortexa船舶追蹤資料數據，一日、即開戰翌日通過荷莫茲海峽的油輪就銳減至四艘，而自一月以來的日平均數量則為廿四艘。另根據Vortexa及Kpler資料數據，目前約三百艘油輪仍在該海峽。

大陸 石油 荷莫茲海峽 伊朗 美國

散裝船「鐵娘子」改掛「中國所有」獲放行荷莫茲海峽

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

傳中國伊朗協商荷莫茲海峽通航 確保石油天然氣運輸

伊朗高官：未封鎖荷莫茲海峽

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

美國總統川普6日在Truth Social貼文說，「除非無條件投降，否則不會與德黑蘭達成任何協議」，進一步升高中東情勢...

伊朗局勢動盪…陸客為回國狂買8張機票 多數仍滯留杜拜等航班

隨著伊朗局勢動盪，中國旅客在杜拜的返國之路艱難。3月4日，多名滯留者終於成功返國，包括茜茜在內，她搶購8張機票以確保回家。旅客們在航班恢復過程中經歷了緊張與不安。

美官員：攻伊展現嚇阻力 緊盯潛在對手反應

美國國防部次長柯伯吉五日說，對美國與以色列聯手攻擊伊朗，華府正密切觀察其他美國潛在對手的反應，這次攻伊的軍事行動展現美軍實力具嚇阻效果。

維安力道增加 伊朗未見起義跡象

華盛頓郵報五日報導，根據多位歐洲與阿拉伯國家官員評估，美國與以色列自二月底對伊朗發動的大規模軍事行動，至今仍未威脅到伊朗政權統治地位，伊朗內部仍不見起義跡象。

川習峰會前…推銷美油 美擬要求陸少買俄伊石油

華爾街日報五日報導，美國總統川普預定三月底訪問北京，財長貝森特將於三月中旬在法國巴黎和中國大陸國務院副總理何立峰會面，計畫為川普與大陸國家主席習近平的峰會確立框架。貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程，即要求大陸減少向美國對手俄羅斯及伊朗購買石油，改向美國購買。

