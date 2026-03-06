聽新聞
黎巴嫩：以色列發動空襲以來 已釀217死798傷

中央社／ 貝魯特6日綜合外電報導

黎巴嫩衛生部今天表示，自以色列與真主黨2日爆發新一輪戰事以來，以方對黎巴嫩的空襲至少造成217人死亡、798人受傷。

伊朗與黎巴嫩什葉派伊斯蘭組織真主黨（Hezbollah）關係密切，並且支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，以色列曾對黎巴嫩發動空襲，重創真主黨，包括擊斃其領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

美國和以色列上週末聯手空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），真主黨攻擊以色列以示報復，再將黎巴嫩捲入中東戰爭之中。

以色列今天空襲黎巴嫩南部和東部，以及首都貝魯特（Beirut）南郊。

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

美國總統川普6日在Truth Social貼文說，「除非無條件投降，否則不會與德黑蘭達成任何協議」，進一步升高中東情勢...

伊朗局勢動盪…陸客為回國狂買8張機票 多數仍滯留杜拜等航班

隨著伊朗局勢動盪，中國旅客在杜拜的返國之路艱難。3月4日，多名滯留者終於成功返國，包括茜茜在內，她搶購8張機票以確保回家。旅客們在航班恢復過程中經歷了緊張與不安。

美官員：攻伊展現嚇阻力 緊盯潛在對手反應

美國國防部次長柯伯吉五日說，對美國與以色列聯手攻擊伊朗，華府正密切觀察其他美國潛在對手的反應，這次攻伊的軍事行動展現美軍實力具嚇阻效果。

維安力道增加 伊朗未見起義跡象

華盛頓郵報五日報導，根據多位歐洲與阿拉伯國家官員評估，美國與以色列自二月底對伊朗發動的大規模軍事行動，至今仍未威脅到伊朗政權統治地位，伊朗內部仍不見起義跡象。

傳陸伊協商 放行油輪通過荷莫茲海峽

路透五日引述三位外交消息人士報導，中國大陸正與伊朗交涉，希望伊方讓石油及卡達的液化天然氣（ＬＮＧ）船舶安全通過荷莫茲海峽。

川習峰會前…推銷美油 美擬要求陸少買俄伊石油

華爾街日報五日報導，美國總統川普預定三月底訪問北京，財長貝森特將於三月中旬在法國巴黎和中國大陸國務院副總理何立峰會面，計畫為川普與大陸國家主席習近平的峰會確立框架。貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程，即要求大陸減少向美國對手俄羅斯及伊朗購買石油，改向美國購買。

