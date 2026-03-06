黎巴嫩：以色列發動空襲以來 已釀217死798傷

黎巴嫩衛生部今天表示，自以色列與真主黨2日爆發新一輪戰事以來，以方對黎巴嫩的空襲至少造成217人死亡、798人受傷。

伊朗與黎巴嫩什葉派伊斯蘭組織真主黨（Hezbollah）關係密切，並且支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，以色列曾對黎巴嫩發動空襲，重創真主黨，包括擊斃其領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

美國和以色列上週末聯手空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），真主黨攻擊以色列以示報復，再將黎巴嫩捲入中東戰爭之中。

以色列今天空襲黎巴嫩南部和東部，以及首都貝魯特（Beirut）南郊。