川普要伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普5日接受路透獨家專訪表示，他不擔心汽油價格上漲，認為伊朗戰事結束後，價格將迅速回落。 路透

中東衝突推升美國汽油價格到川普任內最高水準之際，川普5日接受路透獨家專訪表示，他不擔心汽油價格上漲，認為伊朗戰事結束後，價格將迅速回落，「如果要漲就漲吧，這場軍事行動更重要」。

川普6日更在Truth Social貼文威脅伊朗，「除非無條件投降，否則不會與德黑蘭達成任何協議」，進一步升高中東情勢。

川普被問到美國汽油價格上漲時，表示「我不擔心」，「在這場行動結束後，油價就會非常快速下跌，但這場軍事行動的重要性，遠甚於汽油價格些微上漲」，暗示美國汽油價格阻止不了他對伊朗的軍事行動。他也說，他不打算動用戰略儲油，有信心荷莫茲海峽將保持暢通，因為伊朗海軍「都在海底了」。美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國汽油零售價格6日漲到每加侖3.32美元，為川普擔任美國總統以來最高，不管是第一任、還是第二任。

分析師表示，汽油價格上漲可能衝擊共和黨在11月期中選舉的選情，危及對國會的掌控。

雖然川普淡化汽油價格的影響，但白宮正採取行動緩解油價上漲壓力。白宮新聞秘書李維特5日表示，白宮幕僚長威爾斯和能源部長萊特都已與石油公司負責人接觸，評估應對能源價格上漲的可能方案。白宮官員還在討論一系列其他方案，包括提供聯邦汽油稅務優惠、放寬夏季汽油的環境法規，及允許使用更高比率的乙醇汽油等。

白宮能源顧問已告知川普的幕僚，指稱燃料市場的初期價格震撼沒有許多人擔心地那麼嚴重，敦促保持耐心，並警告若川普政府干預未能迅速壓低油價，反而會引發市場動盪，帶來反效果。

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

美國總統川普五日指稱，已瓦解伊朗的海、空軍，並摧毀六成至六成四的伊朗飛彈發射器。他表明，美國將確保未來無論誰領導伊朗，都不會對美國和伊朗鄰國造成威脅，還聲稱自己必須親自參與伊朗內部對新最高領袖的遴選和任命。

美官員：攻伊展現嚇阻力 緊盯潛在對手反應

美國國防部次長柯伯吉五日說，對美國與以色列聯手攻擊伊朗，華府正密切觀察其他美國潛在對手的反應，這次攻伊的軍事行動展現美軍實力具嚇阻效果。

維安力道增加 伊朗未見起義跡象

華盛頓郵報五日報導，根據多位歐洲與阿拉伯國家官員評估，美國與以色列自二月底對伊朗發動的大規模軍事行動，至今仍未威脅到伊朗政權統治地位，伊朗內部仍不見起義跡象。

傳陸伊協商 放行油輪通過荷莫茲海峽

路透五日引述三位外交消息人士報導，中國大陸正與伊朗交涉，希望伊方讓石油及卡達的液化天然氣（ＬＮＧ）船舶安全通過荷莫茲海峽。

伊朗局勢動盪…陸客為回國狂買8張機票 多數仍滯留杜拜等航班

隨著伊朗局勢動盪，中國旅客在杜拜的返國之路艱難。3月4日，多名滯留者終於成功返國，包括茜茜在內，她搶購8張機票以確保回家。旅客們在航班恢復過程中經歷了緊張與不安。

