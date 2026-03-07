控制海空 川普：伊朗要無條件投降

美國總統川普五日指稱，已瓦解伊朗的海、空軍，並摧毀六成至六成四的伊朗飛彈發射器。他表明，美國將確保未來無論誰領導伊朗，都不會對美國和伊朗鄰國造成威脅，還聲稱自己必須親自參與伊朗內部對新最高領袖的遴選和任命。

美護航荷莫茲海峽船舶

川普六日更在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則美伊將不會達成任何協議。美國能源部長萊特同日接受福斯新聞訪問時說，美國海軍將盡快開始為通過荷莫茲海峽的船舶護航。

負責中東作戰的美國中央司令部（ＣＥＮＴＣＯＭ）司令古柏五日在記者會中說，「我們攻擊一艘伊朗的無人機航艦，大小約為二戰時期的航艦」。自開戰以來，共擊沉或摧毀卅多艘伊朗船艦。

美轟炸伊境近200個目標

古柏說，過去七十二小時，美軍轟炸機已深入伊境攻擊近兩百個目標，包含位於首都德黑蘭附近的，以及相當於伊朗的太空司令部；以匿蹤戰略轟炸機Ｂ—二「幽靈」為例，光一小時內就投下幾十枚重達約九○七公斤的穿透炸彈，鎖定伊朗地下的飛彈發射器。

一位伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）官員六日對半官方的法斯通訊社說，預計未來幾天，伊方將動用新一代、鮮少用過的先進飛彈反擊美以目標。伊朗軍方同日聲明，ＩＲＧＣ無人機攻擊在阿曼灣的美軍航艦「林肯號」，並向以色列大城特拉維夫發射多枚各型飛彈。

戰火燒向北約國土耳其

這場戰火也從中東燒向西亞甚至北約（ＮＡＴＯ）成員國土耳其。亞塞拜然指控伊朗無人機跨越邊界，在納希契凡飛地釀成四人受傷。ＮＡＴＯ發言人歐唐納爾也表示，成功攔截一枚伊朗鎖定土國的飛彈。以軍也加大對貝魯特黎巴嫩真主黨指揮中心等設施的打擊力道。

川普明言，無法接受由伊朗已故最高領袖哈米尼的兒子穆吉塔巴接班，「穆吉塔巴不夠看；我得參與相關任命；我們不想要一位需十年時間才能重建伊朗的人」，就像馬杜洛被美國抓捕後，委內瑞拉最後由副總統羅德里格斯成為代理總統，「我們希望是能給伊朗帶來和諧及和平的人」，以免美國五年內又要「被迫」攻伊。川普對伊朗新領袖人選已有想法，但拒絕點名。

「派地面部隊浪費時間」

對伊朗外長阿拉奇宣稱，德黑蘭準備好因應來自美以地面部隊入侵，川普表示，派地面部隊進攻是「浪費時間」，反正伊朗的一切、所有能失去的東西都已喪失。

英國衛報才報導，美國策畫支持庫德族民兵從伊拉克進攻伊朗，川普五日就表明，「我認為（庫德族）他們想這麼做很棒，我完全支持」；他表示，美以攻伊的軍事行動進度超前，並呼籲ＩＲＧＣ及伊朗軍警放下武器投降。

和古柏聯袂召開上述記者會的美國國防部長赫塞斯宣布，攻伊及其首都的火力即將大幅加強，例如戰機和轟炸機，但美國攻伊的「史詩怒火」行動目標並未因此擴大。

以軍總參謀長薩米也說，伊朗八成的防空系統已被摧毀，美以幾乎取得對伊朗的全面空優，這場戰爭正進入下一階段，目標進一步瓦解伊朗的軍事能力。