美國與以色列攻伊滿1周 川普發文要求伊朗「無條件投降」

美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則與德黑蘭將不會達成任何協議。

【中央社／華盛頓6日綜合外電報導】

美國總統川普今天在自家社媒平台「真實社群」發文表示，美方不會與伊朗達成協議，除非伊朗無條件投降，並在之後選出優秀且可被接受的領導人。

川普在「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們和許多出色、勇敢的盟友與夥伴將努力不懈，將伊朗從毀滅邊緣拉回正軌，使其經濟比以往任何時候都更宏大、更興盛、更為強勁。」

他還指出：「伊朗將擁有美好的未來。讓伊朗再次偉大。」