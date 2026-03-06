聽新聞
美國與以色列攻伊滿1周 川普發文要求伊朗「無條件投降」
美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則與德黑蘭將不會達成任何協議。
【中央社／華盛頓6日綜合外電報導】
美國總統川普今天在自家社媒平台「真實社群」發文表示，美方不會與伊朗達成協議，除非伊朗無條件投降，並在之後選出優秀且可被接受的領導人。
川普在「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們和許多出色、勇敢的盟友與夥伴將努力不懈，將伊朗從毀滅邊緣拉回正軌，使其經濟比以往任何時候都更宏大、更興盛、更為強勁。」
他還指出：「伊朗將擁有美好的未來。讓伊朗再次偉大。」
