伊朗局勢動盪…陸客為回國狂買8張機票 多數仍滯留杜拜等航班

3月4日21時46分，阿聯酋航空EK362航班平穩降落廣州白雲國際機場。這是杜拜國際機場有限度恢復運營後，首批滯留中東的中國旅客正式返國的航班之一。飛機抵達時，當地機場工作人員高舉「歡迎回家」、「平安回國」接機牌，媒體也紛紛上前詢問旅客這段艱辛旅程的感受與心情。有旅客為了回國，竟狂買8張機票，也有人選擇走8小時陸路再飛。這條「回家路」，不可謂不艱難崎嶇。

「最後落地的時候大家都在鼓掌，心情非常非常非常好」，旅客茜茜在接受《界面新聞》採訪時語帶喜悅，一連用了三個「非常」，微信狀態也已改為「飛奔回家」。

值得一提的是，茜茜回憶，自2月28日局勢惡化導致航班大面積取消以來，她和朋友一共搶購了8張回國機票，只要有任何飛往國內的航班開售，不管是杭州、北京、上海還是廣州，他們都立刻買票，飛不了的就改簽。她說。聯繫阿聯酋航空或國航客服，平均需等待近1小時才能接通。不少滯留旅客還自發在群組統計人數，湊滿250人後聯繫阿提哈德航空洽談包機返國。

茜茜無疑是最幸運的一批。3月4日凌晨，她在華人滯留群看到有人提示當天杜拜飛香港與廣州的航班可能正常執飛，立即起身搶票。最後，凌晨3點買的票，5點就要趕到機場。

即便如此，到機場後許多旅客仍半信半疑，因之前每天都有大批航班臨時取消，心情一直在希望與失望之間反覆。茜茜說，航班資訊平台上的時刻表極不準確，直到完成托運、走到登機口，大家才真正相信能回家了。她透露，機上所有人都笑著登機；當飛機進入阿曼上空、確認完全脫離風險區時，艙內氣氛更加熱烈。

另一位從杜哈撤離的旅客周寬，也於3月4日下午14時安全抵達北京首都國際機場。

阿聯酋自3月2日晚起逐步有限恢復航班，阿布達比滯留留學生王凱悅已順利飛抵西班牙。但卡達哈馬德國際機場情況更嚴峻，至今無商業航班起降，有傳聞機場可能關閉至3月15日。

周寬原本3月1日考慮陸路轉移至利雅得，但仍猶豫不決。直到3月2日上午8時30分再次聽到導彈巨響，他才下定決心。「不想再等了」，他與其他旅客包車離開杜哈，歷經8小時艱辛路程。

「第一段在卡達境內，第二段進入沙烏地阿拉伯，中間還要過關」，周寬回憶，卡達與沙烏地阿拉伯海關之間有5公里「中間地帶」，不允許自行通過，需持有雙國簽證的擔保人帶路。幸好包車團隊準備充分，一行人順利抵達利雅得。短暫休息後，周寬次日從利雅得飛往開羅。他覺得開羅雖然也在中東，但離海灣較遠，相對安全。最終他成功買到開羅—北京機票，順利返國。

周寬特別提醒仍滯留中東的旅客，選擇陸路撤離時務必找靠譜司機，避免黑車，並提前告知司機盡量繞開美軍基地。

目前，大多數滯留旅客仍選擇留在酒店等待航班恢復，有人認為這是相對安全的做法。杜拜滯留的遊客心情相對輕鬆，導彈聲較少。「每次問當地人這裏安全嗎？他們都說一切正常。」茜茜描述，哈利法塔周邊依舊熱鬧非凡，地面生活照常，卻與天上偶爾掠過的戰鬥機形成強烈對比，認為有種奇異的割裂感。

茜茜也在群組安慰大家：「大家平穩心情、不要著急，航班已經在恢復，最後一定都能平安回國。」而本是上班族的她，從廣州落地後將直接返回浙江，馬上投入正常工作。

延伸閱讀：

副外長苗得雨赴伊朗使館弔唁哈梅內伊 表示沉痛哀悼

5000人郵輪神女號困杜拜 中國遊客獲通知可退款

文章授權轉載自《香港01》