「世界最強軍隊」美以打擊伊朗 以國防軍：幾已完全控制領空

美國和以色列2月28日發動軍事行動，聯手空襲伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼，隨後引發伊朗報復反擊，雙方本周持續交戰，伊朗的反擊範圍也擴及中東鄰國的能源基礎設施，並揚言攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，使這條運輸要道實質關閉，導致石油、天然氣及煤炭等能源價格暴衝，國際油價本周漲幅將是2022年以來最大。

2026-03-06 13:30