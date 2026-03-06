快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列國防軍總參謀長薩米去年11月在北部卡法薩巴軍人公墓，對2014年在加薩戰爭陣亡的以色列軍人戈爾丁行軍禮致敬。路透
以色列國防軍總參謀長薩米去年11月在北部卡法薩巴軍人公墓，對2014年在加薩戰爭陣亡的以色列軍人戈爾丁行軍禮致敬。路透

美國ABC新聞報導，以色列國防軍（IDF）表示，在與美國的「歷史性合作下」，伊朗80%的防空系統已被摧毀，且他們已經「幾乎完全取得伊朗制空權」。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）在一份關於美以在「咆哮雄獅」（Roaring Lion）行動合作的聲明中說：「這確實是歷史性的合作。美國陸軍和IDF兩支世界最強軍隊，控制了世界最大恐怖主義國家的領空。」

薩米還表示：「我們使超過60%的彈道飛彈發射裝置失去作戰能力，並摧毀它們。這是一項重大成就，減少對大後方民眾的傷害並挽救生命。這是一項持續進行的工作。然而，我要強調：威脅尚未被消除。每顆飛彈都是致命的，且具有威脅。我們基於共同利益和價值奮戰。我們並肩作戰。他們是真正的朋友。」

內部團結超乎想像！美以狂轟仍難動搖伊朗政權 未見倒戈或起義

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

白宮：美接近取得伊朗制空權 川普思考戰後角色

伊朗空襲成功？最新衛星影像曝光 美軍5億美元薩德雷達恐已遭摧毀

衛星最新拍攝的阿拉伯半島多處關鍵軍事基地影像顯示，伊朗正試圖透過摧毀用於偵測來襲飛彈與無人機的美製雷達，以削弱當地的防空能力。

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美國和以色列2月28日發動軍事行動，聯手空襲伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼，隨後引發伊朗報復反擊，雙方本周持續交戰，伊朗的反擊範圍也擴及中東鄰國的能源基礎設施，並揚言攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，使這條運輸要道實質關閉，導致石油、天然氣及煤炭等能源價格暴衝，國際油價本周漲幅將是2022年以來最大。

「世界最強軍隊」美以打擊伊朗 以國防軍：幾已完全控制領空

伊朗烽火連天如何結束？彭博推演「三情境」與對應油價走勢

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊後，戰事已進入第六天，且持續升級，美以擴大空襲範圍、伊朗的報復行動也帶來全球經濟代價。彭博經濟研究推估，伊朗戰爭可能以下列這三種情境終結：

無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

美國NBC新聞報導，美以兩國上周末對伊朗發動攻擊，伊朗最高領袖哈米尼在空襲中身亡後，伊朗發射飛彈和無人機無差別襲擊中東多國，巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國等國均遇襲。然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）採訪時表示，伊朗尚未決定和鄰國開戰。

影響持續擴大…以色列稱戰爭進入新階段 德黑蘭隨即遭猛烈攻擊

以色列才宣布，美以聯手攻擊伊朗已進入「新階段」，目標鎖定「政權的基礎設施」；隨即德黑蘭今天清晨就傳出遭受猛烈攻擊的報導

