聽新聞
0:00 / 0:00
「世界最強軍隊」美以打擊伊朗 以國防軍：幾已完全控制領空
美國ABC新聞報導，以色列國防軍（IDF）表示，在與美國的「歷史性合作下」，伊朗80%的防空系統已被摧毀，且他們已經「幾乎完全取得伊朗制空權」。
以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）在一份關於美以在「咆哮雄獅」（Roaring Lion）行動合作的聲明中說：「這確實是歷史性的合作。美國陸軍和IDF兩支世界最強軍隊，控制了世界最大恐怖主義國家的領空。」
薩米還表示：「我們使超過60%的彈道飛彈發射裝置失去作戰能力，並摧毀它們。這是一項重大成就，減少對大後方民眾的傷害並挽救生命。這是一項持續進行的工作。然而，我要強調：威脅尚未被消除。每顆飛彈都是致命的，且具有威脅。我們基於共同利益和價值奮戰。我們並肩作戰。他們是真正的朋友。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。