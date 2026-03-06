快訊

伊朗孤立無援！中俄盟友旁觀中東衝突 戰略重心分別聚焦兩區域

中央社／ 杜拜6日綜合外電報導
最高領袖被擊斃、面臨美國持續施壓，伊朗如今幾乎孤立無援，長期夥伴俄羅斯與大陸僅表達外交譴責跟關切，未採取進一步行動。 法新社
最高領袖被擊斃、面臨美國持續施壓，伊朗如今幾乎孤立無援，長期夥伴俄羅斯與中國僅表達外交譴責跟關切，未採取進一步行動。專家認為，這反映中俄各有戰略優先事項，分別聚焦東亞與烏克蘭

●克制反映「冷靜計算」

路透社報導，分析人士指出，俄羅斯與中國的克制反映其冷靜計算：在伊朗對抗美國和以色列之際介入，成本高昂、收穫有限且風險難測，中俄強權均不願承擔這些代價。

美國智庫「華盛頓近東政策研究所」（WashingtonInstitute for Near East Policy）俄羅斯專家博爾什切夫斯卡婭（Anna Borshchevskaya）表示：「（俄國總統）普丁有其他優先事項，最重要的就是烏克蘭。對俄國而言，與美國發生直接軍事衝突是愚蠢行徑。」

一名俄羅斯高層消息人士談到：「伊朗及波斯灣地區局勢升溫，已分散外界對烏克蘭戰爭的注意力，這就是事實。其餘一切不過是對『受挫盟友』的感情用事罷了。」

中俄兩國都曾協助伊朗提升軍力，對抗美國和以色列的壓力，包括供應飛彈、防空系統跟技術，以強化嚇阻、增加美方行動難度並提高攻擊成本。然而，這類支持如今似乎已達極限。

●明顯的矛盾

中國多年來積極參與中東外交，俄羅斯則把伊朗視為其反西方陣營的重要支柱。

然而隨著伊朗衝突爆發，中俄強權均受制於現實。中國仰賴波斯灣的能源和貿易，同時聚焦亞洲的安全優先事務；俄羅斯陷入與烏克蘭的消耗戰，不僅削弱其保護盟友的能力，也讓俄國更需要與波斯灣產油國維持關係。

明顯的矛盾因此形成：伊朗對中俄仍具戰略價值，但還不到值得兩國為其動武的地步。

俄羅斯的軍事、外交與經濟資源均受烏克蘭戰爭牽制，普丁（Vladimir Putin）的首要之務是避免與華府的衝突升溫、維護俄國在中東的利益，而非把賭注押在伊朗的戰事成敗上。

博爾什切夫斯卡婭說道：「如果俄羅斯直接支援伊朗，將會疏遠波斯灣國家與以色列，這不是普丁想要看到的結果。」

●中國的結盟聚焦貿易與投資

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）研究副主席費根葆（Evan A.Feigenbaum）表示，有別於美國以共同防禦責任為基礎建立同盟，中國傾向將夥伴關係奠基於貿易、投資和軍售，避免被捲入東亞以外的代價高昂衝突。

華盛頓近東政策研究所研究員圖根哈特（HenryTugendhat）指出：「即便北京願意多做點什麼，也不會自核心安全議題轉移戰略注意力或軍事資產。中國只在乎國際形象，只關心台灣、南海以及來自美國和日本的威脅。」

這場衝突甚至可能為北京帶來好處。中國能旁觀美軍遠離東亞、消耗武器庫存，並即時觀察美國的實力和行動，這些資訊有助北京思考未來的台海局勢。

中國最大弱點仍是荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的能源運輸，其約有45%石油進口必須取道該海峽。不過根據專家，北京已建立戰略儲備，大量伊朗石油也已存放在油輪或儲油設施中。

專家提到，這場危機還讓中俄能以調解者自居。中國表示，外交部長王毅已與歐洲跟阿拉伯國家的部長通話，敦促進行對話；普丁也與波斯灣國家領袖和伊朗官員有過類似通話。

●高油價有利俄羅斯

俄羅斯也在危機中看到實際利益：油價上漲可強化其戰時經濟，且美國政府若受中東局勢牽制，將減少華府對烏克蘭的注意力。

博爾什切夫斯卡婭談到，伊朗政權垮台的確對俄羅斯沒有好處，但德黑蘭的存亡也無關俄國命運。莫斯科正進行避險並保持彈性，無論這場衝突的結果為何，無論新伊朗政府是否與華府結盟，俄方都會與其建立關係。

