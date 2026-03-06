伊朗烽火連天如何結束？彭博推演「三情境」與對應油價走勢

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊後，戰事已進入第六天，且持續升級，美以擴大空襲範圍、伊朗的報復行動也帶來全球經濟代價。彭博經濟研究推估，伊朗戰爭可能以下列這三種情境終結：

第一、停火。這個情境在未來四周發生的可能性為中度至高度。結果為戰爭終止、伊斯蘭共和國續存；國際原油價格回落至每桶約65美元。

第二、戰爭持續。該情況在未來四周發生的可能性同屬中至高度。結果將是空襲、飛彈和無人機攻擊持續，但強度較低。若對能源設施或主要航線的攻擊停止，原油價格有望回落至每桶約80美元；若攻擊升級、荷莫茲海峽持續受到干擾，油價恐漲至每桶108美元

第三、伊朗政權轉移。這在未來四周發生的可能性是短期偏低、長期為中度。結果是，在一段時間的動亂後，伊斯蘭共和國垮台，民主政權取而代之，但可能性不高；更可能的結果是出現一名集權領袖。在此情況下，油價將逐步回落至每桶65美元左右。

決定戰爭何時結束的三大關鍵指標

一是伊朗持續攻擊能源基礎設施、油輪以及（或者）荷莫茲海峽的能力。衝突持續時間愈長、區域水域動盪愈久，全球將付出更高昂的經濟代價。到了某個時刻，美國盟友將對川普政府施加強大壓力要求停戰，或川普本人可能認定代價太高，不值得繼續。

二是軍事物資儲備的多寡。美軍正分秒必爭摧毀伊朗的飛彈能力，以防後者的反擊耗盡寶貴的空中防禦資源。在此同時，伊朗的飛彈庫存正迅速耗盡、發射裝置也被快速摧毀，但該國擁有廉價且充足的無人機。伊朗的無人機與飛彈攻擊，正過度消耗美國及波灣盟友的防空系統，並耗盡波灣國家有限的攔截飛彈儲備。

三是伊朗國內的局勢。美以斬首行動已導致伊朗最高領袖及多名高級官員身亡。但該國迄今為止仍能持續在該地區發射飛彈。儘管伊朗的飛彈系統是專為抵禦這類壓力而設計，若美以空襲行動持續，最終恐削弱伊朗領導階層的治理能力，迫使其接受停火。