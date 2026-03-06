無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

快訊

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇2月17日在瑞士日內瓦聯合國裁軍談判會議特別會議發表演說。路透社
伊朗外交部長阿拉奇2月17日在瑞士日內瓦聯合國裁軍談判會議特別會議發表演說。路透社

美國NBC新聞報導，美以兩國上周末對伊朗發動攻擊，伊朗最高領袖哈米尼空襲中身亡後，伊朗發射飛彈和無人機無差別襲擊中東多國，巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國等國均遇襲。然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）採訪時表示，伊朗尚未決定和鄰國開戰。

阿拉奇表示：「我們沒有攻擊鄰國。我們沒有攻擊穆斯林國家。我們攻擊了美國目標、美軍基地和美軍設備，不幸的是這些目標位於鄰國國土。」

阿拉奇說，他已和那些國家的外交部長交談，解釋他們並非目標。

拉馬斯指出，伊朗一些襲擊擊中平民目標，包括巴林的居民區、杜拜的飯店和科威特的國際機場，但阿拉奇稱這些都是「附帶損害」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊准將賈巴里（Ebrahim Jabbari）2日告訴國營電視台，荷莫茲海峽已經關閉，任何通過該海峽的船隻都將被砲火燒毀。拉馬斯詢問阿拉奇這項威脅，阿拉奇卻說沒有威脅，海峽處於開放狀態。他說：「他們並沒有關閉荷莫茲海峽，是船隻和油輪自己不通過，因為他們憂心被交戰的任一方擊中。因此，我們目前沒有計畫關閉海峽，但隨著戰爭持續，我們將考慮所有狀況。」

伊朗空襲成功？最新衛星影像曝光 美軍5億美元薩德雷達恐已遭摧毀

衛星最新拍攝的阿拉伯半島多處關鍵軍事基地影像顯示，伊朗正試圖透過摧毀用於偵測來襲飛彈與無人機的美製雷達，以削弱當地的防空能力。

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美國和以色列2月28日發動軍事行動，聯手空襲伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼，隨後引發伊朗報復反擊，雙方本周持續交戰，伊朗的反擊範圍也擴及中東鄰國的能源基礎設施，並揚言攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，使這條運輸要道實質關閉，導致石油、天然氣及煤炭等能源價格暴衝，國際油價本周漲幅將是2022年以來最大。

美國NBC新聞報導，美以兩國上周末對伊朗發動攻擊，伊朗最高領袖哈米尼在空襲中身亡後，伊朗發射飛彈和無人機無差別襲擊中東多國，巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國等國均遇襲。然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）採訪時表示，伊朗尚未決定和鄰國開戰。

影響持續擴大…以色列稱戰爭進入新階段 德黑蘭隨即遭猛烈攻擊

以色列才宣布，美以聯手攻擊伊朗已進入「新階段」，目標鎖定「政權的基礎設施」；隨即德黑蘭今天清晨就傳出遭受猛烈攻擊的報導

伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，針對伊朗外長警告地面入侵將招致災難，川普總統今天不僅予以駁斥，更直言目前...

中東戰火燒到西亞…亞塞拜然控遭伊朗無人機攻擊 揚言報復

伊朗大規模回擊美國及以色列的聯合攻勢，周圍中東國家亦遭攻擊，亞塞拜然便是伊朗報復波及到的最新國家，5日指責伊朗無人機襲擊了其飛地納希契凡(Nakhchivan)、損毀一座機場建築，還造成四名平民受傷，誓言將為此報復。

