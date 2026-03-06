無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

美國NBC新聞報導，美以兩國上周末對伊朗發動攻擊，伊朗最高領袖哈米尼在空襲中身亡後，伊朗發射飛彈和無人機無差別襲擊中東多國，巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國等國均遇襲。然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）採訪時表示，伊朗尚未決定和鄰國開戰。

阿拉奇表示：「我們沒有攻擊鄰國。我們沒有攻擊穆斯林國家。我們攻擊了美國目標、美軍基地和美軍設備，不幸的是這些目標位於鄰國國土。」

阿拉奇說，他已和那些國家的外交部長交談，解釋他們並非目標。

拉馬斯指出，伊朗一些襲擊擊中平民目標，包括巴林的居民區、杜拜的飯店和科威特的國際機場，但阿拉奇稱這些都是「附帶損害」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊准將賈巴里（Ebrahim Jabbari）2日告訴國營電視台，荷莫茲海峽已經關閉，任何通過該海峽的船隻都將被砲火燒毀。拉馬斯詢問阿拉奇這項威脅，阿拉奇卻說沒有威脅，海峽處於開放狀態。他說：「他們並沒有關閉荷莫茲海峽，是船隻和油輪自己不通過，因為他們憂心被交戰的任一方擊中。因此，我們目前沒有計畫關閉海峽，但隨著戰爭持續，我們將考慮所有狀況。」