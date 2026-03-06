快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。路透社
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。路透社

衛星最新拍攝的阿拉伯半島多處關鍵軍事基地影像顯示，伊朗正試圖透過摧毀用於偵測來襲飛彈與無人機的美製雷達，以削弱當地的防空能力。

CNN報導，2日拍攝的衛星影像顯示，位於約旦的一套美國終端高空區域防禦系統（THAAD，薩德）飛彈陣地雷達，在美國與以色列對伊朗發動空襲的最初幾天遭到攻擊，並似乎已被摧毀。分析還顯示，阿拉伯聯合大公國兩處設有類似雷達系統的建築也遭到攻擊，但目前仍不清楚相關設備是否受損。

薩德系統使用的雷達為AN/TPY-2可移動雷達，由雷神公司（Raytheon）製造，根據2025年美國飛彈防禦局預算資料，造價接近5億美元，也是整套系統的關鍵部分，用於在彈道飛彈飛向目標途中追蹤並加以攔截。

遭攻擊的系統部署在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base），距離伊朗約800公里。穆瓦法克基地一直是美國軍事活動的重要樞紐。這套AN/TPY-2雷達與薩德陣地至少自2月中旬起便出現在當地，似乎是在3月1日或2日遭到攻擊。

影像顯示，雷達附近沙地出現兩個直徑約4公尺的彈坑，顯示攻方可能多次嘗試才擊中目標；系統分布在5個長約12公尺的拖車上，所有設備看起來都已被摧毀或嚴重受損。

專家指出，即便雷達受損，也不會讓薩德系統完全失去作戰能力，因為仍有其他裝備與配置可以運作，但無疑會削弱作戰能力與靈活性。五角大廈發言人表示，出於作戰安全考量，不會對該地區特定能力狀態發表評論。

伊朗空襲成功？最新衛星影像曝光 美軍5億美元薩德雷達恐已遭摧毀

衛星最新拍攝的阿拉伯半島多處關鍵軍事基地影像顯示，伊朗正試圖透過摧毀用於偵測來襲飛彈與無人機的美製雷達，以削弱當地的防空能力。

