影響持續擴大…以色列稱戰爭進入新階段 德黑蘭隨即遭猛烈攻擊

以色列才宣布，美以聯手攻擊伊朗已進入「新階段」，目標鎖定「政權的基礎設施」；隨即德黑蘭今天清晨就傳出遭受猛烈攻擊的報導。

法新社報導，伊朗戰事進入第7天，影響的區域持續擴大。卡達表示，已攔截一架瞄準美軍基地的無人機；黎巴嫩則通報，以色列空襲造成黎國死亡人數，增至123人。

美國與以色列28日聯合出擊下，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃。而美國總統川普排除哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）繼承衣缽的可能性，稱他只是個「小人物」。

今天清晨，伊朗媒體報導，首都德黑蘭遭受猛烈攻擊。

以色列軍方將領稍早警告，美以聯軍正邁入「下一階段」行動，將會「瓦解伊朗政權及其軍力」。

以色列參謀總長薩米（Eyal Zamir）在電視聲明中表示：「我們還有更多尚未公布的意外行動。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，「攻擊伊朗及德黑蘭的火力，即將大幅增強」。

伊朗革命衛隊則表示，稍早一波空襲，造成以色列中部城市一處住宅大樓爆炸並引發大火，之後革命衛隊也向特拉維夫（Tel Aviv）發射飛彈。