快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

影響持續擴大…以色列稱戰爭進入新階段 德黑蘭隨即遭猛烈攻擊

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導
伊朗戰事進入第7天，影響的區域持續擴大。卡達表示，已攔截一架瞄準美軍基地的無人機；黎巴嫩則通報，以色列空襲造成黎國死亡人數，增至123人。 法新社
伊朗戰事進入第7天，影響的區域持續擴大。卡達表示，已攔截一架瞄準美軍基地的無人機；黎巴嫩則通報，以色列空襲造成黎國死亡人數，增至123人。 法新社

以色列才宣布，美以聯手攻擊伊朗已進入「新階段」，目標鎖定「政權的基礎設施」；隨即德黑蘭今天清晨就傳出遭受猛烈攻擊的報導。

法新社報導，伊朗戰事進入第7天，影響的區域持續擴大。卡達表示，已攔截一架瞄準美軍基地的無人機；黎巴嫩則通報，以色列空襲造成黎國死亡人數，增至123人。

美國與以色列28日聯合出擊下，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃。而美國總統川普排除哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）繼承衣缽的可能性，稱他只是個「小人物」。

今天清晨，伊朗媒體報導，首都德黑蘭遭受猛烈攻擊。

以色列軍方將領稍早警告，美以聯軍正邁入「下一階段」行動，將會「瓦解伊朗政權及其軍力」。

以色列參謀總長薩米（Eyal Zamir）在電視聲明中表示：「我們還有更多尚未公布的意外行動。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，「攻擊伊朗及德黑蘭的火力，即將大幅增強」。

伊朗革命衛隊則表示，稍早一波空襲，造成以色列中部城市一處住宅大樓爆炸並引發大火，之後革命衛隊也向特拉維夫（Tel Aviv）發射飛彈。

黎巴嫩 基礎設施 參謀總長

延伸閱讀

以色列空襲伊朗、真主黨 以軍稱已動搖德黑蘭神權領導層

以色列空襲貝魯特打擊真主黨 中東戰爭首傳哈瑪斯官員遭擊殺

美伊戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言「摧毀中東基礎設施」

伊朗新領袖哈米尼次子接任 更為強硬派系

相關新聞

伊朗空襲成功？最新衛星影像曝光 美軍5億美元薩德雷達恐已遭摧毀

衛星最新拍攝的阿拉伯半島多處關鍵軍事基地影像顯示，伊朗正試圖透過摧毀用於偵測來襲飛彈與無人機的美製雷達，以削弱當地的防空能力。

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美國和以色列2月28日發動軍事行動，聯手空襲伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼，隨後引發伊朗報復反擊，雙方本周持續交戰，伊朗的反擊範圍也擴及中東鄰國的能源基礎設施，並揚言攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，使這條運輸要道實質關閉，導致石油、天然氣及煤炭等能源價格暴衝，國際油價本周漲幅將是2022年以來最大。

無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

美國NBC新聞報導，美以兩國上周末對伊朗發動攻擊，伊朗最高領袖哈米尼在空襲中身亡後，伊朗發射飛彈和無人機無差別襲擊中東多國，巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國等國均遇襲。然而，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）採訪時表示，伊朗尚未決定和鄰國開戰。

影響持續擴大…以色列稱戰爭進入新階段 德黑蘭隨即遭猛烈攻擊

以色列才宣布，美以聯手攻擊伊朗已進入「新階段」，目標鎖定「政權的基礎設施」；隨即德黑蘭今天清晨就傳出遭受猛烈攻擊的報導

伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，針對伊朗外長警告地面入侵將招致災難，川普總統今天不僅予以駁斥，更直言目前...

中東戰火燒到西亞…亞塞拜然控遭伊朗無人機攻擊 揚言報復

伊朗大規模回擊美國及以色列的聯合攻勢，周圍中東國家亦遭攻擊，亞塞拜然便是伊朗報復波及到的最新國家，5日指責伊朗無人機襲擊了其飛地納希契凡(Nakhchivan)、損毀一座機場建築，還造成四名平民受傷，誓言將為此報復。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。