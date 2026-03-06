伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，針對伊朗外長警告地面入侵將招致災難，川普總統今天不僅予以駁斥，更直言目前考慮派美軍進入伊朗根本是「浪費時間」。

川普在電話中向NBC表示：「那是浪費時間。他們已經失去了一切，失去了海軍，失去了所有能失去的東西。」他還說，伊朗外交部長阿拉奇先前稱伊朗準備好應對美以地面入侵的言論，根本是「廢話」。

川普也表示，他希望看到伊朗領導階層被剷除，並稱「我們想要攻進去，迅速把所有殘餘勢力清理乾淨」。

他說：「我們不想要一個需要十年才能重建的人。」他還說，自己對新領導人已有想法，但拒絕透露任何姓名。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在德黑蘭接受「NBC晚間新聞」主播的專訪時表示，隨著美國與以色列發動的戰爭迅速擴散至整個地區，伊朗已準備好應對美軍可能發動的地面入侵。他拒絕與美國進行任何談判，並表示伊朗並未要求停火。

美國與以色列軍方2月28日對伊朗發動全面進攻後，阿拉奇發表上述言論。這場攻擊重創伊朗軍事防禦體系，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）。

當被問及是否害怕美軍可能發動地面入侵時，阿拉奇以強硬語氣回應：「不，我們正等他們來。因為我們有信心能夠對抗他們，對他們來說將會是一場大災難。」

阿拉奇也表示，儘管美國與以色列在伊朗全境發動空襲，但伊朗並未要求停火。

他說：「上次我們也沒有要求停火。前一次是以色列要求停火。在我們抵抗他們侵略12天之後，他們才提出無條件停火。」他指的是去年6月為期12天的戰爭，當時以色列與美國軍方聯手打擊伊朗的核設施。

阿拉奇對當前衝突的結果抱持悲觀態度。他說：「這場戰爭沒有贏家。我們所謂的勝利，就是能夠抵抗那些不合法的目標，而這正是我們至今一直在做的事。」