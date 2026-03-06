中東戰火蔓延 川普籲伊朗庫德族進攻

隨著中東衝突擴大，美國總統川普呼籲伊拉克境內的伊朗庫德族部隊對伊朗發動攻擊；與此同時，亞塞拜然警告將針對遭伊朗飛彈襲擊採取報復行動。

路透社報導，以色列今天表示，已開始對德黑蘭的基礎設施目標展開「大規模」攻擊；而波斯灣地區多座城市再度遭伊朗轟炸。

美以聯手攻伊的戰爭進入第7天，伊朗攻擊以色列、波斯灣國家、賽普勒斯、土耳其與亞塞拜然，戰火甚至延燒到斯里蘭卡外海的印度洋，一艘美國潛艦在那擊沉一艘伊朗海軍軍艦。

談到伊朗庫德族部隊是否可能挺進伊朗時，川普告訴路透社：「我認為他們想要這麼做很棒，我完全支持。」

安全消息人士說，伊拉克庫德斯坦自治區（IraqiKurdistan）的伊朗反對派營地5日遭遇兩起伊朗無人機攻擊。3名知情人士透露，伊朗庫德族民兵近日已與美國進行磋商，探討是否以及如何攻擊伊朗西部的安全部隊。

在美國與以色列出動炸彈與飛彈轟炸伊朗目標時，駐紮在伊拉克庫德斯坦自治區的伊朗庫德族聯盟一直在進行訓練，希望藉由發動攻擊來削弱伊朗軍力。

川普接受路透社電話訪問時還表示，上週的空襲擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，美國必須參與決定伊朗的下一任領導人。

他說：「我們必須與伊朗一同選出那個人。我們將必須選出那個人。」

亞塞拜然今天表示，4架伊朗無人機跨越邊界，在納希契凡（Nakhchivan）飛地造成4人受傷，亞塞拜然正準備採取報復措施，但未具體說明。

總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在國安會議上表示：「我們無法容忍針對亞塞拜然的無端恐怖與侵略行為。」

伊朗境內擁有大量的亞塞拜然裔少數民族，德黑蘭當局否認將鄰國亞塞拜然列為攻擊目標。

黎巴嫩背後有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）今天清晨在通訊軟體Telegram頻道以希伯來語發布訊息，警告以色列居民撤離兩國邊界5公里以內的城鎮。

真主黨說：「你們軍方對黎巴嫩主權與平民安全的侵略行動、對平民基礎設施的破壞以及正在進行的驅逐行動，不可能不受到挑戰。」