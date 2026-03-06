快訊

中東戰火蔓延 川普籲伊朗庫德族進攻

中央社／ 杜拜/華盛頓6日綜合外電報導

隨著中東衝突擴大，美國總統川普呼籲伊拉克境內的伊朗庫德族部隊對伊朗發動攻擊；與此同時，亞塞拜然警告將針對遭伊朗飛彈襲擊採取報復行動。

路透社報導，以色列今天表示，已開始對德黑蘭的基礎設施目標展開「大規模」攻擊；而波斯灣地區多座城市再度遭伊朗轟炸。

美以聯手攻伊的戰爭進入第7天，伊朗攻擊以色列、波斯灣國家、賽普勒斯、土耳其與亞塞拜然，戰火甚至延燒到斯里蘭卡外海的印度洋，一艘美國潛艦在那擊沉一艘伊朗海軍軍艦。

談到伊朗庫德族部隊是否可能挺進伊朗時，川普告訴路透社：「我認為他們想要這麼做很棒，我完全支持。」

安全消息人士說，伊拉克庫德斯坦自治區（IraqiKurdistan）的伊朗反對派營地5日遭遇兩起伊朗無人機攻擊。3名知情人士透露，伊朗庫德族民兵近日已與美國進行磋商，探討是否以及如何攻擊伊朗西部的安全部隊。

在美國與以色列出動炸彈與飛彈轟炸伊朗目標時，駐紮在伊拉克庫德斯坦自治區的伊朗庫德族聯盟一直在進行訓練，希望藉由發動攻擊來削弱伊朗軍力。

川普接受路透社電話訪問時還表示，上週的空襲擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，美國必須參與決定伊朗的下一任領導人。

他說：「我們必須與伊朗一同選出那個人。我們將必須選出那個人。」

亞塞拜然今天表示，4架伊朗無人機跨越邊界，在納希契凡（Nakhchivan）飛地造成4人受傷，亞塞拜然正準備採取報復措施，但未具體說明。

總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在國安會議上表示：「我們無法容忍針對亞塞拜然的無端恐怖與侵略行為。」

伊朗境內擁有大量的亞塞拜然裔少數民族，德黑蘭當局否認將鄰國亞塞拜然列為攻擊目標。

黎巴嫩背後有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）今天清晨在通訊軟體Telegram頻道以希伯來語發布訊息，警告以色列居民撤離兩國邊界5公里以內的城鎮。

真主黨說：「你們軍方對黎巴嫩主權與平民安全的侵略行動、對平民基礎設施的破壞以及正在進行的驅逐行動，不可能不受到挑戰。」

哈米尼 川普 伊拉克

首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者

南韓外交部長趙顯周五在國會聽證會上證實，隨著美國與伊朗衝突升高，首爾正與駐韓美軍討論重新部署包括愛國者防空系統在內的武器裝備進行討論。

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，針對伊朗外長警告地面入侵將招致災難，川普總統今天不僅予以駁斥，更直言目前...

中東戰火燒到西亞…亞塞拜然控遭伊朗無人機攻擊 揚言報復

伊朗大規模回擊美國及以色列的聯合攻勢，周圍中東國家亦遭攻擊，亞塞拜然便是伊朗報復波及到的最新國家，5日指責伊朗無人機襲擊了其飛地納希契凡(Nakhchivan)、損毀一座機場建築，還造成四名平民受傷，誓言將為此報復。

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

美國與以色列對德黑蘭擴大攻擊之際，路透報導，三名外交界消息人士說，中國正與伊朗交涉，要求允許原油及卡達液化天然氣船隻安全通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。伊朗戰爭在5日已經進入第六天，身為石油運輸重要通道的荷莫茲海峽幾乎關閉，全球各國大約失去五分之一的石油及天然氣供應。

伊朗戰爭效應／油價飆兩年新高 道瓊一度跌千點 金融市場波動劇烈

受到伊朗戰爭影響，汽油5日漲到2024年夏季以來最高價格，華爾街股市隨之走低。史坦普500指數(S&P 500)下跌0.6%，抹掉今年以來的微小漲幅。道瓊工業平均指數盤中一度大跌1000多點，最後收盤跌784點，跌幅1.6%。那斯達克綜合指數也跌0.3%。

