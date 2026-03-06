整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美國和以色列2月28日發動軍事行動，聯手空襲伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼，隨後引發伊朗報復反擊，雙方本周持續交戰，伊朗的反擊範圍也擴及中東鄰國的能源基礎設施，並揚言攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，使這條運輸要道實質關閉，導致石油、天然氣及煤炭等能源價格暴衝，國際油價本周漲幅將是2022年以來最大。

●發展情況

美以在周末攻擊伊朗後，伊朗在本周伊始以飛彈和無人機強力反擊，且不僅限於中東的美軍基地，還擴及阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯等國的能源基礎設施，卡達更關閉液化天然氣（LNG）產線，帶動國際油價飆漲，亞洲液化天然氣（LNG）現貨觸及每百萬英熱單位（MMBTU）25.40美元，來到2023年以來最高，美國與亞洲航線的油輪與LNG運輸船費率也衝高。

川普政府5日表示表示將多管齊下，平抑油價上漲，考慮的做法包括釋出戰略儲油、放寬燃料摻混規定、為油輪提供保險與海軍護航，確保安全通過荷莫茲海峽等。另外，為增加全球石油供應。川普政府發布臨時許可，允許部分俄羅斯石油銷往印度。

國際油價因而在今（6）日亞洲盤中下跌，布蘭特原油下跌1.04%，報84.52美元；美國西德州原油也跌1.26%，回落到80美元之下，周線漲幅分別是8.68%、12.27%。

歐洲天然氣價格從2月27日至今亦已暴漲70%，同創2023年來最高。歐洲雖只有不到10%的LNG來自卡達，但在亞洲競購下，以更高價格搶氣的壓力也大增。歐洲的天然氣庫存已降到全滿的30%。

●目前已受影響的主要能源生產

石油輸出國組織（OPEC）第二大原油生產國伊拉克，因缺乏儲存空間和出口通道，已每日減產近150萬桶，約是正常產出的一半。伊拉克當局表示，若不能在近日內恢復出口，可能必須每日停產300萬桶，等同幾乎所有的生產都停頓。

供應全球約20% LNG的卡達，卡達能源公司2日停止旗下液化天然氣（LNG）廠的運作，3日暫停部分下游產線的生產，4日宣布LNG出口遭遇不可抗力因素，無法履約。

這個全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯暫停在拉斯塔努拉（Ras Tanura）煉油廠的每日55萬桶生產作業，啟動替代出口路線，改在東部紅海邊的港口Yanbu裝載石油，希望維持對全球市場的供應。

以色列已削減部分油氣生產。阿拉伯聯合大公國Fujairah港一處全球重要石油儲存與加油中心，因砲彈碎片引發火警。路透分析，隨著出口受阻、儲油槽趨滿，接下來科威特和阿聯也可能被迫減產。

中國大陸傳已要求大型煉油廠暫停成品油出口，以因應即將到來的供應緊俏。

●其他產業衝擊

由於荷莫茲海峽運輸全球約31%的化肥供應，在亞洲即將進入播種季節、北美農民要開始施肥之際，帶動肥料價格大漲。

南韓晶片產業憂心，若伊朗危機若持續延燒，將擾亂來自中東的氦氣等關鍵材料供應，且能源成本飆升，可能推升晶片價格。

●接下來會怎麼發展？

彭博資訊分析，伊朗戰火發展有三大情境，機率「中至高」的情境包括「停火」與「戰爭持續」。在「停火」情境下，德黑蘭政權將繼續存在，國際油價將回落至每桶約65美元。

在「戰爭持續」情境中，美國和以色列、及伊朗將繼續空襲、飛彈與無人機攻擊，但強度會降低，若伊朗未進一步攻擊能源設施或航道，油價可能盤旋在每桶約80美元價位，但若攻擊強度升高，導致荷莫茲海峽中斷，油價可能漲至108美元。

第三個情境是「伊朗政權更迭」，機率為「短期低、長期中等」，也就是伊朗在一陣混亂後，現有政權終結，但不太可能由民主政權接替，而是威權統治者上台，在這種情境下，油價將逐步回落到約65美元。