2名日本人在伊朗被押 日本相關船隻在阿曼灣受損

中央社／ 東京6日綜合外電報導

美國與以色列聯手攻擊伊朗後，雙方持續交火。日本外務大臣茂木敏充今天上午說明，有兩名日本人在伊朗被拘留；另外，日本政府也指出，有日本相關船隻在阿曼灣輕微受損。

綜合日本電視台（Nippon TV）與日本放送協會（NHK）報導，茂木今天在國會表示，被拘留的其中一人於1月20日被拘留。根據國際非營利組織等機構的說法，其中一人可能是日本放送協會（NHK）的德黑蘭支局長。

而茂木說明，已經與這兩人取得連繫，「目前已經確認他們是安全的」。他也再度強調，日本政府強烈要求儘快釋放這兩人。

日本政府國土交通省指出，東京時間4日上午7時30分左右，停泊在阿曼灣的日本相關船隻，被疑似空中掉落物的物品砸中而輕微受損，而船上沒有日本人，船員也未受傷。

阿曼灣與荷莫茲海峽（Hormuz Strait）相連，後者是全球石油運輸要道。

國際海事組織：約3.5萬船員與郵輪乘客 受困波斯灣

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

「根據國際既定協議處理船隻」 伊朗高官稱未封鎖荷莫茲海峽

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者

南韓外交部長趙顯周五在國會聽證會上證實，隨著美國與伊朗衝突升高，首爾正與駐韓美軍討論重新部署包括愛國者防空系統在內的武器裝備進行討論。

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，針對伊朗外長警告地面入侵將招致災難，川普總統今天不僅予以駁斥，更直言目前...

中東戰火燒到西亞…亞塞拜然控遭伊朗無人機攻擊 揚言報復

伊朗大規模回擊美國及以色列的聯合攻勢，周圍中東國家亦遭攻擊，亞塞拜然便是伊朗報復波及到的最新國家，5日指責伊朗無人機襲擊了其飛地納希契凡(Nakhchivan)、損毀一座機場建築，還造成四名平民受傷，誓言將為此報復。

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

美國與以色列對德黑蘭擴大攻擊之際，路透報導，三名外交界消息人士說，中國正與伊朗交涉，要求允許原油及卡達液化天然氣船隻安全通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。伊朗戰爭在5日已經進入第六天，身為石油運輸重要通道的荷莫茲海峽幾乎關閉，全球各國大約失去五分之一的石油及天然氣供應。

伊朗戰爭效應／油價飆兩年新高 道瓊一度跌千點 金融市場波動劇烈

受到伊朗戰爭影響，汽油5日漲到2024年夏季以來最高價格，華爾街股市隨之走低。史坦普500指數(S&P 500)下跌0.6%，抹掉今年以來的微小漲幅。道瓊工業平均指數盤中一度大跌1000多點，最後收盤跌784點，跌幅1.6%。那斯達克綜合指數也跌0.3%。

