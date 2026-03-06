2名日本人在伊朗被押 日本相關船隻在阿曼灣受損

美國與以色列聯手攻擊伊朗後，雙方持續交火。日本外務大臣茂木敏充今天上午說明，有兩名日本人在伊朗被拘留；另外，日本政府也指出，有日本相關船隻在阿曼灣輕微受損。

綜合日本電視台（Nippon TV）與日本放送協會（NHK）報導，茂木今天在國會表示，被拘留的其中一人於1月20日被拘留。根據國際非營利組織等機構的說法，其中一人可能是日本放送協會（NHK）的德黑蘭支局長。

而茂木說明，已經與這兩人取得連繫，「目前已經確認他們是安全的」。他也再度強調，日本政府強烈要求儘快釋放這兩人。

日本政府國土交通省指出，東京時間4日上午7時30分左右，停泊在阿曼灣的日本相關船隻，被疑似空中掉落物的物品砸中而輕微受損，而船上沒有日本人，船員也未受傷。

阿曼灣與荷莫茲海峽（Hormuz Strait）相連，後者是全球石油運輸要道。