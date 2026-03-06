快訊

首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
示意圖，圖為美國愛國者飛彈系統。路透

南韓外交部長趙顯周五在國會聽證會上證實，隨著美國與伊朗衝突升高，首爾正與駐韓美軍討論重新部署包括愛國者防空系統在內的武器裝備進行討論。

趙顯在回答在野黨議員質詢時表示，兩國軍事當局正為此密切合作。但他拒絕透露具體細節，強調武器與軍事人員的部署將依據個別情況逐案決定，相關討論仍在進行中。

美國對伊朗發動攻擊後，對攔截飛彈與打擊型彈藥需求大增。伊朗加強以飛彈與無人機攻擊區域內美國利益與盟友目標，迫使華府強化關鍵基地與盟邦的防空部署。

根㩀南韓媒體東亞日報引述政府消息人士報導，駐韓美軍近期已將分散於多處基地的愛國者導彈發射器與攔截彈，集中轉移至首爾以南平澤市的烏山空軍基地

報導指出，該基地的愛國者飛彈連數量明顯增加，且包括C-17與C-5在內多架大型美軍運輸機也已進駐。對此，駐韓美軍與南韓國防部均拒絕評論。

另一方面，駐韓美軍周四重申對南韓的防衛承諾，將持續協助抵禦擁有核武的北韓的威脅。韓聯社報導，2025年時，駐韓美軍的愛國者飛彈曾因「戰略靈活性」而暫時調往中東，之後再重返朝鮮半島

戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

韓製「天弓二型」防空飛彈奏效 阿聯請求提前供應

美伊戰爭再擴大！伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模攻擊，摧毀軍事防禦體系並擊斃最高領袖哈米尼。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞訪問時表示，伊朗已準備好迎戰美軍地面入侵，同時拒絕與美國談判，也未要求停火。

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

2名日本人在伊朗被押 日本相關船隻在阿曼灣受損

美國與以色列聯手攻擊伊朗後，雙方持續交火。日本外務大臣茂木敏充今天上午說明，有兩名日本人在伊朗被拘留；另外，日本政府也指...

中東戰火蔓延 川普籲伊朗庫德族進攻

隨著中東衝突擴大，美國總統川普呼籲伊拉克境內的伊朗庫德族部隊對伊朗發動攻擊；與此同時，亞塞拜然警告將針對遭伊朗飛彈襲擊採...

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美國和以色列2月28日發動軍事行動，聯手空襲伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼，隨後引發伊朗報復反擊，雙方本周持續交戰，伊朗的反擊範圍也擴及中東鄰國的能源基礎設施，並揚言攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，使這條運輸要道實質關閉，導致石油、天然氣及煤炭等能源價格暴衝，國際油價本周漲幅將是2022年以來最大。

