內部團結超乎想像！美以狂轟仍難動搖伊朗政權 未見倒戈或起義

美國與以色列對伊朗展開空襲，戰爭至今已持續約6天，並波及中東12個國家。雖然行動重創伊朗政治與軍事高層，摧毀關鍵軍事指揮與控制架構及作戰能力，並破壞多處民用建築，但根據聽取戰況評估的歐洲與阿拉伯官員說法，這場大規模軍事打擊迄今仍未動搖教士政權。

華盛頓郵報5日報導，美國總統川普3日表示，空襲殺死「大多數」美國原本偏好的伊朗接班人選。國防部長赫塞斯4日在記者會上宣稱行動成果時表示：「伊朗資深領導人已經死亡，所謂可能選出繼任者的治理委員會，不是已死、失蹤，就是躲在掩體裡，嚇得連同處一室都不敢。」

不過，儘管美以空襲密集、破壞範圍廣泛，但根據歐洲與阿拉伯方面的評估，目前仍沒有跡象顯示伊朗政權體系內出現重大倒戈，或爆發大規模民眾起義。一名熟悉情況的人士也表示，美國情報機構在行動最初幾天並未觀察到起義或倒戈跡象。

歐洲與阿拉伯官員指出，伊朗其實早已為這場衝突做好準備。為了因應「斬首打擊」而建立的指揮架構似乎大致保持完整，使伊朗得以在最初攻擊發生後數小時內，便對以色列、卡達與巴林展開報復性打擊。此外，伊朗境內民眾表示，自衝突爆發以來城市街頭的安全部署明顯加強，巴斯基（Basij）民兵騎著摩托車巡邏。

一名歐洲資深官員表示：「整個體系沒有出現任何崩裂或倒戈的跡象。完全沒有。零。」他說，政權的控制仍然完整。儘管有報告稱一些政權安全部隊沒有到崗，但他認為這可能是因為當局下令不要再集中於軍營或駐地，以避免成為攻擊目標。

這些官員指出，伊朗的軍事與政治指揮體系之所以展現出高度韌性，是因為教士政權建立了一套「分層系統」（layered system），透過任命多名人員分散領導權，以便在任何關鍵人物遭擊殺時能立即接替，確保整個體系不會癱瘓。

一名阿拉伯資深官員表示，在衝突爆發前，美國在波斯灣的盟友曾認為伊朗更容易在外部軍事壓力下動搖，並預期最高領袖若被殺將成為早期轉折點，引發大規模反政府動員。他說：「我們原本期待街頭示威，但對他們的團結感到驚訝。」

今年1月，伊朗各地爆發大規模反政府抗議，教士政權以強力鎮壓回應，許多鄰國當時認為伊朗政治與安全領導結構出現嚴重弱點。然而，在美國與以色列持續不斷的轟炸之下，教士政權的治理結構大致仍保持完整，並持續維持全面控制，讓該地區許多資深伊朗觀察家感到意外。歐洲與阿拉伯官員也警告，伊朗政權運作高度不透明，外界幾乎不可能提前預測政權崩潰。

一名歐洲官員指出，伊朗明白自己無法擊敗世界上最強大的軍隊，但可透過不對稱戰爭盡可能造成傷害，迫使美國尋求降溫。這也是伊朗優先攻擊波斯灣國家的原因，希望藉此施壓美國盟友推動降級衝突。德黑蘭並押注體制與民眾比波斯灣國家與美國更能承受長期困境，但也警告戰爭拖得越久，各方的致命代價也將越高。

他說：「這個政權就是為了長久存續而建立的，他們不會悄然退場。」