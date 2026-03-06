快訊

內部團結超乎想像！美以狂轟仍難動搖伊朗政權 未見倒戈或起義

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗首都德黑蘭瓦利亞斯爾廣場街頭張貼印有已故最高領袖哈米尼肖像的海報。攝於5日。法新社
伊朗首都德黑蘭瓦利亞斯爾廣場街頭張貼印有已故最高領袖哈米尼肖像的海報。攝於5日。法新社

美國以色列對伊朗展開空襲，戰爭至今已持續約6天，並波及中東12個國家。雖然行動重創伊朗政治與軍事高層，摧毀關鍵軍事指揮與控制架構及作戰能力，並破壞多處民用建築，但根據聽取戰況評估的歐洲與阿拉伯官員說法，這場大規模軍事打擊迄今仍未動搖教士政權。

華盛頓郵報5日報導，美國總統川普3日表示，空襲殺死「大多數」美國原本偏好的伊朗接班人選。國防部長赫塞斯4日在記者會上宣稱行動成果時表示：「伊朗資深領導人已經死亡，所謂可能選出繼任者的治理委員會，不是已死、失蹤，就是躲在掩體裡，嚇得連同處一室都不敢。」

不過，儘管美以空襲密集、破壞範圍廣泛，但根據歐洲與阿拉伯方面的評估，目前仍沒有跡象顯示伊朗政權體系內出現重大倒戈，或爆發大規模民眾起義。一名熟悉情況的人士也表示，美國情報機構在行動最初幾天並未觀察到起義或倒戈跡象。

歐洲與阿拉伯官員指出，伊朗其實早已為這場衝突做好準備。為了因應「斬首打擊」而建立的指揮架構似乎大致保持完整，使伊朗得以在最初攻擊發生後數小時內，便對以色列、卡達與巴林展開報復性打擊。此外，伊朗境內民眾表示，自衝突爆發以來城市街頭的安全部署明顯加強，巴斯基（Basij）民兵騎著摩托車巡邏。

一名歐洲資深官員表示：「整個體系沒有出現任何崩裂或倒戈的跡象。完全沒有。零。」他說，政權的控制仍然完整。儘管有報告稱一些政權安全部隊沒有到崗，但他認為這可能是因為當局下令不要再集中於軍營或駐地，以避免成為攻擊目標。

這些官員指出，伊朗的軍事與政治指揮體系之所以展現出高度韌性，是因為教士政權建立了一套「分層系統」（layered system），透過任命多名人員分散領導權，以便在任何關鍵人物遭擊殺時能立即接替，確保整個體系不會癱瘓。

一名阿拉伯資深官員表示，在衝突爆發前，美國在波斯灣的盟友曾認為伊朗更容易在外部軍事壓力下動搖，並預期最高領袖若被殺將成為早期轉折點，引發大規模反政府動員。他說：「我們原本期待街頭示威，但對他們的團結感到驚訝。」

今年1月，伊朗各地爆發大規模反政府抗議，教士政權以強力鎮壓回應，許多鄰國當時認為伊朗政治與安全領導結構出現嚴重弱點。然而，在美國與以色列持續不斷的轟炸之下，教士政權的治理結構大致仍保持完整，並持續維持全面控制，讓該地區許多資深伊朗觀察家感到意外。歐洲與阿拉伯官員也警告，伊朗政權運作高度不透明，外界幾乎不可能提前預測政權崩潰。

一名歐洲官員指出，伊朗明白自己無法擊敗世界上最強大的軍隊，但可透過不對稱戰爭盡可能造成傷害，迫使美國尋求降溫。這也是伊朗優先攻擊波斯灣國家的原因，希望藉此施壓美國盟友推動降級衝突。德黑蘭並押注體制與民眾比波斯灣國家與美國更能承受長期困境，但也警告戰爭拖得越久，各方的致命代價也將越高。

他說：「這個政權就是為了長久存續而建立的，他們不會悄然退場。」

