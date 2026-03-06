快訊

路透：伊朗女校遇襲孩童亡 美調查指美軍恐涉案

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

兩名美國官員告訴路透社，伊朗一所女子學校2月28日遇襲，造成150名孩童喪命，美國軍方調查人員認為，美軍可能對此負有責任，但尚未達成最終結論或完成調查。

路透社無法確定有關調查的更多細節，包括哪些證據支持這個初步評估、使用的彈藥類型、誰應對此負責，以及美國為什麼可能襲擊這所學校。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天承認，美軍正在調查這起事件。

這兩名官員因討論敏感軍事議題要求匿名，不排除未來可能會出現新證據，讓美國免除責任並將矛頭指向這起事件的另一個涉事方。

路透社無法確定調查將持續多久，也無法確定美國調查人員在完成評估前正在尋找哪些證據。

這所位於伊朗南部米納布鎮（Minab）的女子學校，是在2月28日美國與以色列聯手攻伊的首日遇襲。伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫芮尼（AliBahreini）說，這場空襲擊斃150名學生。路透社無法獨立證實死亡數字。

五角大廈將路透社的詢問轉交給美軍中央司令部（US Central Command），中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）上尉表示：「由於事件還在調查中，目前發表評論是不恰當的。」

白宮沒有直接對調查置評，但新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在給路透社的聲明中說：「雖然戰爭部正在調查這起事件，但伊朗政權才是針對平民與兒童的那一方，而不是美國。」

今天在記者會上被問到這起事件時，赫格塞斯說：「我們正在調查。我們當然絕對不會鎖定平民目標。但我們正在了解與調查。」

一名以色列高階官員與一名直接了解聯合計畫的消息人士表示，截至目前，以色列與美國軍隊聯手攻伊，在地理區域與目標類型上分進合擊。以色列打擊伊朗西部的飛彈發射地點時，美國攻擊南部的這類目標與海軍目標。

根據國際人道法，蓄意攻擊學校、醫院或任何其他民用設施，很可能構成戰爭罪。

如果美國參與其中的角色獲得證實，這場空襲將是美國數十年來在中東衝突中，造成平民死傷最慘重的事件之一。

