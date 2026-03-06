美對伊朗軍事行動牽動油價 川普：漲就漲吧

美國總統川普今天在路透社專訪中表示，他不擔心伊朗衝突擴大促使美國汽油價格上漲，並表示美國軍事行動是他的首要考量。

川普被問到油價上升時說： 「我並不擔心。此事結束後，油價會很快下跌。漲就漲吧，但此事遠比汽油價格微漲重要得多。」

路透社報導，這番談話顯示川普語氣轉變。他2月24日在國情咨文演說中誇稱油價下跌，也在2月28日聯手以色列空襲伊朗前不久一場聚焦能源的德州集會上強調這一點。

政治分析人士認為，若油價持續上漲，可能將在11月期中選舉傷及共和黨選情，屆時國會控制權將岌岌可危。選民早已對高昂生活成本以及川普經濟施政心生不滿。

儘管川普在公開場合致力淡化油價上升的影響，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）和能源部長萊特（ChrisWright）都已與石油公司執行長商談，評估對抗能源價格上漲的可能對策。

另一名白宮不具名官員說，白宮能源與國安團隊正加緊制定措施，力圖降低油價。

這名官員透露，威爾斯曾在白宮會議中警告，若不對價格上漲採取行動，將對共和黨選情造成「災難性」影響。

川普提出對伊朗採取軍事行動的時程預估為4到5週，但政治與軍事專家對此表示質疑，指出美國政府尚未闡明最終目標，而衝突持續在中東地區蔓延。

川普在專訪中表示，他不打算動用戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve），並說他相信荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將保持暢通，因為伊朗海軍會「沉入海底」。荷莫茲海峽是至關重要的石油運輸通道。

自2月28日戰事爆發以來，全球油價累計上漲16%，這場持續擴大的衝突擾亂中東石油供應。

根據追蹤燃料價格的美國汽車協會（AAA）統計，美國平均汽油價格自上週以來上漲27美分至每加侖3.25美元。目前全美平均價格比一年前高15美分。

川普說，油價「並沒有漲很多」。

白宮認為與伊朗的衝突以及油價上漲壓力將很快結束。

根據兩位熟悉內部討論的不具名人士說法，白宮能源顧問曾告訴川普幕僚，燃料市場的初期反應並未如許多人擔憂般劇烈，並敦促他們耐心觀望。

顧問警告，川普政府任何未能迅速壓低油價的干預措施都有可能動搖市場，反而適得其反。