五角大廈：伊朗飛彈攻勢衰退90%、無人機83%

五角大廈表示，伊朗的彈道飛彈發射數量已較戰事第一天下降90%，無人機攻擊數也較戰役最初幾天下降83%。不過伊朗低成本的無人機攻擊未歇，干擾石油與貨運仍衝擊全球經濟。

美國與以色列2月28日對伊朗動武。華爾街日報指出，戰事最初幾天，伊朗對以色列及阿拉伯國家發動多波無人機與飛彈攻擊，打擊目標包括美國軍事基地、使館、機場以及石油與天然氣基礎設施。據五角大廈說法，伊朗到目前已發射500多枚彈道飛彈、約2000架無人機，當中大部分都被攔截。

衝突監測組織「武裝衝突地點與事件資料庫」（ACLED）發現，從2月28日到3月4日，中東地區的飛彈襲擊減少80%，無人機襲擊減少42%。不過這些數據無法說明下降是因發射次數減少還是攔截成功率提高。

倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）高級研究員哈桑（Hasan Alhasan）說：「伊朗現在的重點是要能打得久，而不是打得多。」

伊朗擁有的短程飛彈與無人機數量遠多於能打到以色列的長程彈道飛彈。這意味即使是相對小規模的攻擊，伊朗仍可能對全球經濟造成干擾。目前全球最重要能源運輸航道之一的荷莫茲海峽已近乎停擺。

伊朗已擴大戰線，打擊至少11個國家的目標，包括土耳其、賽普勒斯與亞塞拜然。由於伊朗的防空已被削弱，幾乎無力阻止美、以空襲，因此擴大攻擊範圍目的，是在挨打同時，讓美國付出最大經濟代價。

前土耳其外交官、伊斯坦堡獨立智庫「外交與經濟政策研究中心」（EDAM）主任歐爾根（SinanUlgen）說：「我們看到威脅範圍擴大。這其實是伊朗的策略之一：透過提高美國及其盟友的成本，向美國決策圈施壓。」

當前仍不清楚伊朗還剩下多少較精良的長程彈道飛彈，以及會否在戰爭後期動用。

歐爾根說：「對他們而言，保留最強大的武器到衝突後期是合理作法，因為屆時參戰各國的防禦設備可能已因大幅消耗。」