中東衝突持續　學者：東南亞須警惕強權政治經濟風險

中東衝突持續，新加坡國際政經學者今天告訴中央社，雖然短期內對東南亞的安全衝擊有限，但區域仍須警惕，因非常規的報復行動風險仍在。同時這場衝突反映強權政治再度浮現，使國際經濟合作變得更加困難，對東南亞等區域亦帶來潛在風險。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長、國際政經學者廖振揚（Joseph Liow）接受中央社訪問時，談及中東衝突對區域政經局勢的影響。他表示，對於東南亞安全層面上的衝擊並非立即顯現，目前沒有東南亞國家被川普政府列為「政權更替」或所謂「斬首式打擊」戰略目標。

儘管如此，廖振揚指出，東南亞區域仍應保持警惕，伊朗在走投無路的情況下，可能會尋求以非常規手段打擊其對手，伊朗的報復性攻擊已經造成所謂的「附帶損害」（collateral damage）。

正值美國和以色列聯手攻擊伊朗引發的戰事持續蔓延至中東各地，美國一艘潛艦在斯里蘭卡外海擊沉一艘伊朗軍艦，廖振揚表示，這樣的局勢使衝突更接近東南亞所在區域。在經濟層面，最直接的影響當然是能源價格，以及各國取得原油與液化天然氣（LNG）的能力。

「這場衝突也反映出強權政治的再度浮現，對全球環境帶來不穩定影響，並使多邊主義更加難以發揮作用」，廖振揚表示，這樣的情形使國與國之間的經濟合作雖不至於不可能，但確實變得更加困難。

國營卡達能源公司2日表示，主要天然氣處理基地的設施遭伊朗攻擊後，公司已暫停生產LNG及相關產品。而沙烏地阿拉伯的拉斯塔努拉煉油廠（RasTanura）也因遇襲，部分作業被迫暫停。拉斯塔努拉煉油廠位於沙烏地東部海岸，是中東地區最大的煉油廠之一，也是沙國能源產業的基石。

面對中東衝突引發連鎖效應，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）日前指出，針對非交戰國家的升級攻擊，包括以民用及能源基礎設施為目標的攻擊，都是不可接受的。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則譴責殺害伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的作為，使中東地區瀕臨嚴重且長期動盪的邊緣，並敦促伊朗當局以最大的克制作出回應。