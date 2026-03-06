快訊

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突持續　學者：東南亞須警惕強權政治經濟風險

中央社／ 新加坡6日專電

中東衝突持續，新加坡國際政經學者今天告訴中央社，雖然短期內對東南亞的安全衝擊有限，但區域仍須警惕，因非常規的報復行動風險仍在。同時這場衝突反映強權政治再度浮現，使國際經濟合作變得更加困難，對東南亞等區域亦帶來潛在風險。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長、國際政經學者廖振揚（Joseph Liow）接受中央社訪問時，談及中東衝突對區域政經局勢的影響。他表示，對於東南亞安全層面上的衝擊並非立即顯現，目前沒有東南亞國家被川普政府列為「政權更替」或所謂「斬首式打擊」戰略目標。

儘管如此，廖振揚指出，東南亞區域仍應保持警惕，伊朗在走投無路的情況下，可能會尋求以非常規手段打擊其對手，伊朗的報復性攻擊已經造成所謂的「附帶損害」（collateral damage）。

正值美國和以色列聯手攻擊伊朗引發的戰事持續蔓延至中東各地，美國一艘潛艦在斯里蘭卡外海擊沉一艘伊朗軍艦，廖振揚表示，這樣的局勢使衝突更接近東南亞所在區域。在經濟層面，最直接的影響當然是能源價格，以及各國取得原油與液化天然氣（LNG）的能力。

「這場衝突也反映出強權政治的再度浮現，對全球環境帶來不穩定影響，並使多邊主義更加難以發揮作用」，廖振揚表示，這樣的情形使國與國之間的經濟合作雖不至於不可能，但確實變得更加困難。

國營卡達能源公司2日表示，主要天然氣處理基地的設施遭伊朗攻擊後，公司已暫停生產LNG及相關產品。而沙烏地阿拉伯的拉斯塔努拉煉油廠（RasTanura）也因遇襲，部分作業被迫暫停。拉斯塔努拉煉油廠位於沙烏地東部海岸，是中東地區最大的煉油廠之一，也是沙國能源產業的基石。

面對中東衝突引發連鎖效應，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）日前指出，針對非交戰國家的升級攻擊，包括以民用及能源基礎設施為目標的攻擊，都是不可接受的。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則譴責殺害伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的作為，使中東地區瀕臨嚴重且長期動盪的邊緣，並敦促伊朗當局以最大的克制作出回應。

衝突 李光耀 中東

延伸閱讀

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

美伊戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言「摧毀中東基礎設施」

東協籲中東停火 星國外長：攻擊非交戰國不可接受

相關新聞

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模攻擊，摧毀軍事防禦體系並擊斃最高領袖哈米尼。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞訪問時表示，伊朗已準備好迎戰美軍地面入侵，同時拒絕與美國談判，也未要求停火。

戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

以色列媒體4日披露，以色列空軍一架F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製雅克-130戰機（Yak-130）。儘管伊朗尚未證實，但以軍已公布相關畫面。這不僅可能是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也據信是以色列空軍40年來首次取得空對空擊落戰果。

阿聯將出手卡伊朗命脈？反制飛彈攻擊 傳擬凍結伊數十億美元資產

知情人士透露，為反制伊朗近期發射大量無人機與飛彈攻擊阿聯境內目標，阿聯正考慮凍結伊朗存放在該國的數十億美元資產。此舉一旦實施，將切斷德黑蘭當局最重要經濟命脈之一，嚴重限制其取得外匯及進入全球貿易網路的管道，但也可能引發報復與區域緊張升高。

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。