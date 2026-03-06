快訊

赫格塞斯：美國並未擴大在伊朗的軍事目標

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

赫格塞斯：美國並未擴大在伊朗的軍事目標

中央社／ 佛州坦帕5日綜合外電報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美國並未擴大在伊朗的軍事目標。在此之前，美國總統川普曾告訴路透社，美國必須參與挑選伊朗的下一位領袖。

五角大廈本週早些時候表示，這項名為「史詩怒火」（Epic Fury）的軍事行動，重點在於摧毀伊朗的攻擊性飛彈、飛彈產能及海軍，同時不允許德黑蘭擁有核武器。

赫格塞斯說：「我們的目標沒有擴大。我們明確知道我們想要達成什麼。」

他補充說，鑑於正在進行的行動，川普「對於誰將執掌伊朗正發揮強大影響力」。

川普今天接受路透社電話採訪時表示，美國必須協助挑選下一位領導伊朗的人。

美國與以色列自2月28日展開的軍事行動已襲擊伊朗全國各地的目標，並引發伊朗在中東地區的報復性攻擊。德黑蘭試圖讓美國、以色列及其盟友付出高昂代價。

伊朗已攻擊包括以色列、阿拉伯聯合大公國和卡達在內的國家。在巴林，一處煉油廠在遭受飛彈襲擊後發生大火，消防人員已將火勢撲滅。

亞塞拜然成為最新被捲入的國家，該國指控伊朗向亞塞拜然領土發射無人機，並下令南部空域關閉12小時。

赫格塞斯表示，伊朗攻擊中東地區的國家，只會讓這些國家更加與美國靠攏。

赫格塞斯說：「這實際上正在鞏固抵抗陣線的團結，以便將焦點完全集中在我們需要的地方。」

「華爾街日報」報導，赫格塞斯表示，針對伊朗投放的火力「即將大幅激增」，他還指出，儘管有媒體報導稱五角大廈正急於補足飛彈攔截器的庫存，但美國並不缺攻擊性或防禦性武器。

