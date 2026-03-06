美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模攻擊，摧毀軍事防禦體系並擊斃最高領袖哈米尼。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞訪問時表示，伊朗已準備好迎戰美軍地面入侵，同時拒絕與美國談判，也未要求停火。

被問及是否害怕美軍可能發動地面入侵時，阿拉奇語氣強硬表示：「不，我們在等他們。」並補充說：「因為我們有信心能夠對抗他們，這對他們將是一場大災難。」

阿拉奇還表示，儘管美國與以色列在伊朗各地發動打擊，伊朗並沒有要求停火。他提及2025年6月的「十二日戰爭」，稱：「即使在上一次，我們也沒有要求停火。當時是以色列要求停火。他們在12天之後要求無條件停火，而我們一直在抵抗他們的侵略。」

他表示，在美伊談判仍在進行期間發動的攻擊，使伊朗對未來任何談判產生反感，並補充說，自上周以來，就沒有再與美國特使威科夫或庫許納進行任何聯繫。他強調：「事實是，我們與美國談判沒有任何正面經驗，尤其是在這屆政府之下。我們去年與今年談判過兩次，但在談判進行期間，他們攻擊我們。因此，我們看不到任何理由再次與那些在談判中不誠實、也沒有善意參與談判的人接觸。」

對於這場衝突的結果，阿拉奇態度悲觀地表示：「這場戰爭沒有贏家。我們的勝利，就是能夠抵抗那些非法的目標，而這正是我們迄今為止所做的。」

哈米尼之死在伊朗留下權力真空，外界盛傳他的次子穆吉塔巴可能成為接班人。對此，阿拉奇表示，伊朗憲法已有接班程序，「現在有很多傳聞，但我們必須等待專家會議選出新的最高領袖」，並指出由於衝突仍在持續，相關過程可能需要更長時間。

另外，Axios等媒體報導，美國總統川普表示自己需要參與選擇下一任最高領袖。阿拉奇則駁斥說：「這完全是伊朗人民的事情，沒有人可以干涉。」