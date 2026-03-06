中國副外長赴伊朗駐中使館吊唁哈米尼

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

2026-03-06 08:57