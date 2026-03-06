快訊

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

中國副外長赴伊朗駐中使館吊唁哈米尼

中央社／ 台北6日電

中國外交部公布，中國外交部副部長苗得雨昨天赴伊朗駐北京使館吊唁遭美以聯手擊斃的伊朗領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

中國外交部官網今天上午公布，苗得雨5日前往伊朗駐北京使館吊唁，「代表中方對哈梅內伊（哈米尼）最高領袖遇難表示沉痛哀悼」。

美國與以色列近日對伊朗發動空襲，哈米尼身亡。中國外交部稱，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏「聯合國憲章」宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此堅決反對和強烈譴責，敦促立即停止軍事行動，避免事態進一步升級。

中國外交部5日並表示，將派中國政府中東問題特使翟雋近期訪問中東地區展開斡旋。

以色列 北京 中方

延伸閱讀

為推動中東局勢降溫 陸外交部：將派特使翟雋訪中東

中東戰火蔓延 伊朗朝以射彈、卡達撤離美使館周邊

大陸如何面對伊朗突變？專家解讀川普「既要又要」布局遏制北京影響力

伊朗深陷戰火 美媒：中國大陸避免捲入持久戰「支持有限」

相關新聞

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模攻擊，摧毀軍事防禦體系並擊斃最高領袖哈米尼。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞訪問時表示，伊朗已準備好迎戰美軍地面入侵，同時拒絕與美國談判，也未要求停火。

戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

以色列媒體4日披露，以色列空軍一架F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製雅克-130戰機（Yak-130）。儘管伊朗尚未證實，但以軍已公布相關畫面。這不僅可能是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也據信是以色列空軍40年來首次取得空對空擊落戰果。

阿聯將出手卡伊朗命脈？反制飛彈攻擊 傳擬凍結伊數十億美元資產

知情人士透露，為反制伊朗近期發射大量無人機與飛彈攻擊阿聯境內目標，阿聯正考慮凍結伊朗存放在該國的數十億美元資產。此舉一旦實施，將切斷德黑蘭當局最重要經濟命脈之一，嚴重限制其取得外匯及進入全球貿易網路的管道，但也可能引發報復與區域緊張升高。

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

強硬或務實？伊朗困局中的新最高領導人權力風暴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。