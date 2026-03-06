聽新聞
中國副外長赴伊朗駐中使館吊唁哈米尼
中國外交部公布，中國外交部副部長苗得雨昨天赴伊朗駐北京使館吊唁遭美以聯手擊斃的伊朗領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。
中國外交部官網今天上午公布，苗得雨5日前往伊朗駐北京使館吊唁，「代表中方對哈梅內伊（哈米尼）最高領袖遇難表示沉痛哀悼」。
美國與以色列近日對伊朗發動空襲，哈米尼身亡。中國外交部稱，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏「聯合國憲章」宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此堅決反對和強烈譴責，敦促立即停止軍事行動，避免事態進一步升級。
中國外交部5日並表示，將派中國政府中東問題特使翟雋近期訪問中東地區展開斡旋。
