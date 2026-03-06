華郵：美以猛轟6天未見起義跡象 伊朗控制力未崩

美國與以色列2月28日對伊朗動武。據多名對伊朗政權穩定性評估的歐洲與阿拉伯官員披露，大規模軍事行動到目前尚未威脅到德黑蘭政權的權力掌控，伊朗內部仍無起義跡象。

華盛頓郵報引述知情官員們指出，伊朗對這場衝突早有準備。為在「斬首式打擊」下存活而建立的指揮體系似仍大致完好，讓伊朗得以在挨打後數小時內，就對以色列、卡達與巴林展開報復性回擊。此外，戰事爆發以來，伊朗國內民眾也回報城市街頭的安全力量明顯增加，安全部隊巴斯杰（Basij）民兵騎乘機車巡邏。

根據歐洲與阿拉伯方面的評估，儘管打擊強度猛烈、破壞範圍廣泛，目前並無跡象顯示伊朗政權內部出現重大倒戈，也沒有出現民眾起義。

一名歐洲高層說：「沒有任何跡象顯示體制內出現崩裂或倒戈，完全沒有，控制力大致仍完好。」還說美國情報部門目前也沒有發現任何起義或倒戈跡象。

這名官員表示，雖然確有報告指有些伊朗的安全部隊未按時報到，但他認為這可能是因為當局下令不再集中於營區或定點以免成為攻擊目標所致。

官員們表示，伊朗的軍事與政治指揮體系之所以展現出韌性，是因為當局建立起一套「分層體系」（layered system）來應變：透過任命多名人選，一旦某名關鍵人物被擊斃，就能立即有人接替。

伊朗今年1月中鎮壓從去年底爆發的新一波全國示威潮後，許多鄰國曾評估伊朗的政治與安全領導結構存在嚴重弱點。但在目前美、以不斷轟炸下，伊朗的治理架構仍大致保持完整，讓區域內許多資深伊朗問題觀察人士意外。歐洲與阿拉伯官員也提醒，伊朗政權不透明，外界幾乎不可能從外部預測政權何時會崩潰。

不願具名的一位阿拉伯高級官員表示，在衝突爆發前的評估裡，波斯灣的美國盟邦本預期一旦最高領袖被殺，局勢將出現轉折並觸發大規模反政權起義，「原本預期街頭會出現示威，但他們展現出的團結讓我們意外」。

歐洲官員引述伊朗境內人士說法，指伊朗的警察與巴斯杰民兵仍持續運作，原因在於這些部隊並不操作重型武器，可以迅速從易遭空襲鎖定的建築物分散撤離，並在戰鬥結束後重新出現。

在去年6月與以色列為期12天的戰爭後，伊朗重新調整武裝部隊結構，以因應更多斬首式打擊。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）1日接受半島電視台訪問時，形容伊朗軍事單位能依事先給予的總體性指示「個別應戰」。

另一名了解相關評估的歐洲官員表示，德黑蘭認為自身唯一可能獲勝的方式，就是時間撐得比美、以更久，「他們明白自己不可能擊敗全球最強大軍隊，但透過不對稱作戰，他們可以盡可能造成更多破壞，迫使美國尋求衝突降溫」並說這也是伊朗優先對波斯灣國家反擊目的，盼這些國家向美國施壓、尋找降溫途徑。

經濟學人（The Economist）一篇分析引述波灣國家的情報披露，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在開戰前屏退哀求他撤往加固地堡的幕僚。當以色列炸彈如雨點般落在哈米尼德黑蘭市中心的辦公室時，他與部分家人留在原地。

一份波灣情資報告寫道：「他決定留在眾所周知的地點，充分意識到此舉風險。這是一項個人且政治性的決定。」

哈米尼在2月16日最後一次演說時，引用什葉派一些代表性的殉道事蹟與殉道者名言。他並擬妥接棒名單，用以接替預期會被美、以狙殺的官員，任命心腹重臣拉里賈尼（Ali Larijani）於他不在時主持大局。經濟學人認為，哈米尼藉助殉道者意識形態，有可能拉長戰線為伊朗政權續命。