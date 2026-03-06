中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

美國與以色列日前聯手對伊朗發動軍事攻擊，隨著領空關閉進而引發航班大亂，對此，觀光署表示，原本封閉的領空已經有開啟安全通道提供商用航班往來。對此，阿聯酋航空表示，隨著區域部分空域重新開放，並在確保商業航班可安全運行的前提下，目前正以縮減班表營運，後續將視情況另行公告；另外，阿提哈德航空飛往台灣的航班則是持續取消航班中。

阿聯酋航空強調，3月5日及6日，預計將有超過100個航班往返杜拜，協助旅客儘速抵達其目的地，並載運藥品、生鮮等重要物資。

將視空域開放情況及各項營運條件，在符合安全標準下逐步恢復航班運作；安全始終是最優先的考量。將持續密切關注情勢發展，並即時調整營運安排，並請旅客僅在持有已確認訂位的情況下再前往機場。

阿提哈德航空則宣布，今日起至下周四，恢復「有限的商業航班」。這些目的地包括開羅、倫敦、巴黎、紐約、羅馬、莫斯科、馬德里、首爾和其他主要城市。同時提醒乘客，「除非已收到阿提哈德航空的直接通知，或持有這些新航班的已確認預訂，否則請勿前往機場」。

此外，對於目前的旅遊燈號部分，外交部指出，伊朗在2月28日遭美國與以色列空襲後，對中東多國展開報復行動，導致區域多國領空關閉。為確保國人安全，外交部已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示提升為「紅色」（儘速離境）；3月1日將阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼調整為「橙色」（避免前往）；3月3日再將約旦、埃及列為「橙色」警示。