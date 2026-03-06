快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國與以色列日前聯手對伊朗發動軍事攻擊，隨著領空關閉進而引發航班大亂，對此，觀光署表示，原本封閉的領空已經有開啟安全通道提供商用航班往來。對此，阿聯酋航空表示，隨著區域部分空域重新開放，並在確保商業航班可安全運行的前提下，目前正以縮減班表營運，後續將視情況另行公告；另外，阿提哈德航空飛往台灣的航班則是持續取消航班中。

阿聯酋航空強調，3月5日及6日，預計將有超過100個航班往返杜拜，協助旅客儘速抵達其目的地，並載運藥品、生鮮等重要物資。

將視空域開放情況及各項營運條件，在符合安全標準下逐步恢復航班運作；安全始終是最優先的考量。將持續密切關注情勢發展，並即時調整營運安排，並請旅客僅在持有已確認訂位的情況下再前往機場。

阿提哈德航空則宣布，今日起至下周四，恢復「有限的商業航班」。這些目的地包括開羅、倫敦、巴黎、紐約、羅馬、莫斯科、馬德里、首爾和其他主要城市。同時提醒乘客，「除非已收到阿提哈德航空的直接通知，或持有這些新航班的已確認預訂，否則請勿前往機場」。

此外，對於目前的旅遊燈號部分，外交部指出，伊朗在2月28日遭美國與以色列空襲後，對中東多國展開報復行動，導致區域多國領空關閉。為確保國人安全，外交部已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示提升為「紅色」（儘速離境）；3月1日將阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼調整為「橙色」（避免前往）；3月3日再將約旦、埃及列為「橙色」警示。

莫斯科 伊朗 美國

延伸閱讀

51團逾千名國人仍在境外 政院：協調航班助國人順利返台

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客來台

杜拜機場滯留旅客今返台 501名旅客平安返抵國門

美伊戰爭「首批阿聯酋501名旅客抵台」 觀光署：還有183台人滯留杜拜

相關新聞

戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

以色列媒體4日披露，以色列空軍一架F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製雅克-130戰機（Yak-130）。儘管伊朗尚未證實，但以軍已公布相關畫面。這不僅可能是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也據信是以色列空軍40年來首次取得空對空擊落戰果。

阿聯將出手卡伊朗命脈？反制飛彈攻擊 傳擬凍結伊數十億美元資產

知情人士透露，為反制伊朗近期發射大量無人機與飛彈攻擊阿聯境內目標，阿聯正考慮凍結伊朗存放在該國的數十億美元資產。此舉一旦實施，將切斷德黑蘭當局最重要經濟命脈之一，嚴重限制其取得外匯及進入全球貿易網路的管道，但也可能引發報復與區域緊張升高。

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

美國與以色列日前聯手對伊朗發動軍事攻擊，隨著領空關閉進而引發航班大亂，對此，觀光署表示，原本封閉的領空已經有開啟安全通道提供商用航班往來。對此，阿聯酋航空表示，隨著區域部分空域重新開放，並在確保商業航班可安全運行的前提下，目前正以縮減班表營運，後續將視情況另行公告；另外，阿提哈德航空飛往台灣的航班則是持續取消航班中。

美請求防範伊朗無人機 澤倫斯基允諾提供支援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已請求烏克蘭協助抵禦伊朗在中東地區的無人機攻擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。