戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美伊戰事迅速消耗美軍飛彈庫存，五角大廈準備向國會申請新經費補充彈藥。與此同時，伊朗在飛彈能力受損下轉以低成本無人機持續攻擊中東地區。法新社
美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費,以支應戰爭成本與補充彈藥,資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

國會議員與軍工產業人士預期，五角大廈很快將提出新的資金需求。近期中東戰事已消耗部分關鍵武器庫存，也凸顯美國軍工產能的壓力。

前五角大廈預算官員Elaine McCusker估算，美以對伊朗的「史詩之怒行動」僅頭四天就可能花費近110億美元，其中包括自去年12月底以來，將十餘艘軍艦與約百架飛機從美國與歐洲基地部署到中東的費用。她估計，攔截伊朗彈道飛彈與無人機耗費約57億美元攔截飛彈，另約34億美元用於炸彈與其他飛彈。這還未包括軍人薪資、訓練與其他軍事資源成本。

為提高武器供應能力，川普政府近月持續施壓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX等軍工大廠，希望將先進飛彈年產量提高三至四倍。白宮也計畫召集波音（Boeing）等軍工企業高層討論擴產。

不過業界警告，飛彈增產仰賴供應鏈中大量中小型承包商，產能擴張難以迅速完成。五角大廈武器採購主管Michael Duffey表示，國防部早在衝突前就已著手解決彈藥供應問題，「我們已經以最快速度在推進」。

另一方面，在美以空襲削弱飛彈庫存與發射設施後，伊朗攻擊模式正出現變化。五角大廈表示，伊朗彈道飛彈發射量較戰事初期已下降約九成，無人機攻擊也減少逾八成，但伊朗仍持續發射大量低成本無人機，並將攻擊擴散至整個中東地區。分析人士指出，德黑蘭正從大規模飛彈齊射轉向持續性的無人機攻擊，以維持對美國與盟友的壓力。

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

以色列媒體4日披露，以色列空軍一架F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製雅克-130戰機（Yak-130）。儘管伊朗尚未證實，但以軍已公布相關畫面。這不僅可能是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也據信是以色列空軍40年來首次取得空對空擊落戰果。

阿聯將出手卡伊朗命脈？反制飛彈攻擊 傳擬凍結伊數十億美元資產

知情人士透露，為反制伊朗近期發射大量無人機與飛彈攻擊阿聯境內目標，阿聯正考慮凍結伊朗存放在該國的數十億美元資產。此舉一旦實施，將切斷德黑蘭當局最重要經濟命脈之一，嚴重限制其取得外匯及進入全球貿易網路的管道，但也可能引發報復與區域緊張升高。

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

美國與以色列日前聯手對伊朗發動軍事攻擊，隨著領空關閉進而引發航班大亂，對此，觀光署表示，原本封閉的領空已經有開啟安全通道提供商用航班往來。對此，阿聯酋航空表示，隨著區域部分空域重新開放，並在確保商業航班可安全運行的前提下，目前正以縮減班表營運，後續將視情況另行公告；另外，阿提哈德航空飛往台灣的航班則是持續取消航班中。

美請求防範伊朗無人機 澤倫斯基允諾提供支援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已請求烏克蘭協助抵禦伊朗在中東地區的無人機攻擊...

