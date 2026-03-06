戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

國會議員與軍工產業人士預期，五角大廈很快將提出新的資金需求。近期中東戰事已消耗部分關鍵武器庫存，也凸顯美國軍工產能的壓力。

前五角大廈預算官員Elaine McCusker估算，美以對伊朗的「史詩之怒行動」僅頭四天就可能花費近110億美元，其中包括自去年12月底以來，將十餘艘軍艦與約百架飛機從美國與歐洲基地部署到中東的費用。她估計，攔截伊朗彈道飛彈與無人機耗費約57億美元攔截飛彈，另約34億美元用於炸彈與其他飛彈。這還未包括軍人薪資、訓練與其他軍事資源成本。

為提高武器供應能力，川普政府近月持續施壓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX等軍工大廠，希望將先進飛彈年產量提高三至四倍。白宮也計畫召集波音（Boeing）等軍工企業高層討論擴產。

不過業界警告，飛彈增產仰賴供應鏈中大量中小型承包商，產能擴張難以迅速完成。五角大廈武器採購主管Michael Duffey表示，國防部早在衝突前就已著手解決彈藥供應問題，「我們已經以最快速度在推進」。

另一方面，在美以空襲削弱飛彈庫存與發射設施後，伊朗攻擊模式正出現變化。五角大廈表示，伊朗彈道飛彈發射量較戰事初期已下降約九成，無人機攻擊也減少逾八成，但伊朗仍持續發射大量低成本無人機，並將攻擊擴散至整個中東地區。分析人士指出，德黑蘭正從大規模飛彈齊射轉向持續性的無人機攻擊，以維持對美國與盟友的壓力。