快訊

美解決伊朗後換古巴？川普：只是時間問題

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他想先解決伊朗的戰事，然後再處理古巴的問題，但未具體說明他的計畫。

綜合法新社、路透社及CNBC報導，川普在白宮接待2025年美國職業足球大聯盟MLS冠軍球隊邁阿密國際（Inter Miami CF）的活動上說：「我們想要先解決、完成這件事，但之後你們和許多優秀人士回到古巴只是時間問題。」台下聽眾不少來自美國佛羅里達州邁阿密，包括古巴裔人士。

川普還對美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說：「你在古巴方面的工作表現非常出色。」盧比歐是出生於邁阿密的古巴移民之子。

美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，對共產政權統治的古巴祭出能源封鎖，導致古巴燃料儲備暴跌。委內瑞拉是古巴重要的石油供應國。

古巴自1月9日以來未再進口石油，迫使航空業者減少飛往古巴的航班，這個島國長期的經濟危機惡化。

美國與以色列近日對伊朗發動攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，許多古巴人擔憂古巴可能成為川普下一個對外干預的目標。

川普與盧比歐一向不諱言希望促成古巴政權更迭。

馬杜洛 以色列 白宮

相關新聞

戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

以色列媒體4日披露，以色列空軍一架F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製雅克-130戰機（Yak-130）。儘管伊朗尚未證實，但以軍已公布相關畫面。這不僅可能是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也據信是以色列空軍40年來首次取得空對空擊落戰果。

阿聯將出手卡伊朗命脈？反制飛彈攻擊 傳擬凍結伊數十億美元資產

知情人士透露，為反制伊朗近期發射大量無人機與飛彈攻擊阿聯境內目標，阿聯正考慮凍結伊朗存放在該國的數十億美元資產。此舉一旦實施，將切斷德黑蘭當局最重要經濟命脈之一，嚴重限制其取得外匯及進入全球貿易網路的管道，但也可能引發報復與區域緊張升高。

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

美國與以色列日前聯手對伊朗發動軍事攻擊，隨著領空關閉進而引發航班大亂，對此，觀光署表示，原本封閉的領空已經有開啟安全通道提供商用航班往來。對此，阿聯酋航空表示，隨著區域部分空域重新開放，並在確保商業航班可安全運行的前提下，目前正以縮減班表營運，後續將視情況另行公告；另外，阿提哈德航空飛往台灣的航班則是持續取消航班中。

美請求防範伊朗無人機 澤倫斯基允諾提供支援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已請求烏克蘭協助抵禦伊朗在中東地區的無人機攻擊...

