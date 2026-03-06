影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

以色列媒體4日披露，以色列空軍一架F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製雅克-130戰機（Yak-130）。儘管伊朗尚未證實，但以軍已公布相關畫面。這不僅可能是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也據信是以色列空軍40年來首次取得空對空擊落戰果。

每日郵報報導，以軍4日上午表示，一架F-35i「強者」（Adir）型戰機擊落一架伊朗雅克-130戰機。畫面顯示，F-35I匿蹤戰機透過瞄準系統鎖定雅克-130，隨後將其擊落，飛行員並宣告：「目標已擊落。」影片接著顯示，伊朗飛機拖著濃煙向地面墜落。

這次空戰被視為當前以伊衝突中的一個歷史性時刻。以軍宣稱，這既是衝突爆發以來首次傳出有人駕駛戰機交戰，也是F-35首次擊落有人駕駛飛機。

另外，以色列空軍上一次取得空對空擊落已是1985年，當時一架以色列F-15戰機在黎巴嫩上空擊落兩架敘利亞米格-23戰機（MiG-23）。