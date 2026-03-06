美請求防範伊朗無人機 澤倫斯基允諾提供支援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已請求烏克蘭協助抵禦伊朗在中東地區的無人機攻擊，並補充說他已下令提供專家支援。

法新社報導，在俄羅斯長達4年的入侵期間，基輔已開發出一系列廉價且有效的無人機攔截器，這是一種設計用來在半空中擊中來襲攻擊無人機的飛行器，並稱相關技術領先全球。

澤倫斯基3日曾向美國在中東的盟友提議，以他們的部分防空飛彈換取這些攔截器，他表示這將能更妥善地保護他們免受伊朗無人機的攻擊。

澤倫斯基今天在社群平台X上證實：「我們收到了美方的請求，希望在抵禦中東地區的『見證者』（shaheds）方面獲得特定支援。」他指的是俄羅斯也在使用的伊朗設計無人機。

烏克蘭一直面臨這類無人機幾乎每天一次的轟擊。這些無人機從俄羅斯發射，目標鎖定住宅區與民生基礎設施，包括能源場點。

他補充說：「我已下達指示，提供必要的手段，並確保烏克蘭專家在場，他們能夠保證所需的安全。」

儘管華府提出請求，美國總統川普今天卻指責澤倫斯基阻礙他在烏克蘭的和平調停作為。川普恢復了一年前兩人在白宮進行緊張會面時所使用的語氣。

川普在接受政治媒體Politico訪問時表示：「澤倫斯基必須積極行動，他必須達成協議。」

報導引述川普的話說：「他竟然是障礙，這簡直不可思議。你手上沒有籌碼。現在他手上的籌碼更少了。」