快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

美請求防範伊朗無人機 澤倫斯基允諾提供支援

中央社／ 基輔5日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已請求烏克蘭協助抵禦伊朗在中東地區的無人機攻擊，並補充說他已下令提供專家支援。

法新社報導，在俄羅斯長達4年的入侵期間，基輔已開發出一系列廉價且有效的無人機攔截器，這是一種設計用來在半空中擊中來襲攻擊無人機的飛行器，並稱相關技術領先全球。

澤倫斯基3日曾向美國在中東的盟友提議，以他們的部分防空飛彈換取這些攔截器，他表示這將能更妥善地保護他們免受伊朗無人機的攻擊。

澤倫斯基今天在社群平台X上證實：「我們收到了美方的請求，希望在抵禦中東地區的『見證者』（shaheds）方面獲得特定支援。」他指的是俄羅斯也在使用的伊朗設計無人機。

烏克蘭一直面臨這類無人機幾乎每天一次的轟擊。這些無人機從俄羅斯發射，目標鎖定住宅區與民生基礎設施，包括能源場點。

他補充說：「我已下達指示，提供必要的手段，並確保烏克蘭專家在場，他們能夠保證所需的安全。」

儘管華府提出請求，美國總統川普今天卻指責澤倫斯基阻礙他在烏克蘭的和平調停作為。川普恢復了一年前兩人在白宮進行緊張會面時所使用的語氣。

川普在接受政治媒體Politico訪問時表示：「澤倫斯基必須積極行動，他必須達成協議。」

報導引述川普的話說：「他竟然是障礙，這簡直不可思議。你手上沒有籌碼。現在他手上的籌碼更少了。」

川普 美國 澤倫斯基

延伸閱讀

川普受訪稱普丁準備好達成協議　批澤倫斯基是障礙

伊朗誤判？俄中未出手介入中東戰爭 背後心思各懷鬼胎

伊朗衝突升溫 澤倫斯基：已與美討論延後烏美俄三方會談

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

相關新聞

戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

以色列媒體4日披露，以色列空軍一架F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製雅克-130戰機（Yak-130）。儘管伊朗尚未證實，但以軍已公布相關畫面。這不僅可能是F-35戰機首次擊落有人駕駛的飛機，也據信是以色列空軍40年來首次取得空對空擊落戰果。

阿聯將出手卡伊朗命脈？反制飛彈攻擊 傳擬凍結伊數十億美元資產

知情人士透露，為反制伊朗近期發射大量無人機與飛彈攻擊阿聯境內目標，阿聯正考慮凍結伊朗存放在該國的數十億美元資產。此舉一旦實施，將切斷德黑蘭當局最重要經濟命脈之一，嚴重限制其取得外匯及進入全球貿易網路的管道，但也可能引發報復與區域緊張升高。

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

美國與以色列日前聯手對伊朗發動軍事攻擊，隨著領空關閉進而引發航班大亂，對此，觀光署表示，原本封閉的領空已經有開啟安全通道提供商用航班往來。對此，阿聯酋航空表示，隨著區域部分空域重新開放，並在確保商業航班可安全運行的前提下，目前正以縮減班表營運，後續將視情況另行公告；另外，阿提哈德航空飛往台灣的航班則是持續取消航班中。

美請求防範伊朗無人機 澤倫斯基允諾提供支援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已請求烏克蘭協助抵禦伊朗在中東地區的無人機攻擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。