阿聯將出手卡伊朗命脈？反制飛彈攻擊 傳擬凍結伊數十億美元資產

知情人士透露，為反制伊朗近期發射大量無人機與飛彈攻擊阿聯境內目標，阿聯正考慮凍結伊朗存放在該國的數十億美元資產。此舉一旦實施，將切斷德黑蘭當局最重要經濟命脈之一，嚴重限制其取得外匯及進入全球貿易網路的管道，但也可能引發報復與區域緊張升高。

阿聯官員據傳已私下警告伊朗，若攻擊持續，可能採取行動，但目前仍不清楚何時、甚至是否會採取行動。近期伊朗向阿聯境內目標發射的無人機與飛彈，數量已超過1,000。

長期以來，阿聯是伊朗與全球經濟往來的重要管道。由於西方制裁限制伊朗金融體系，許多伊朗企業透過杜拜的銀行、貨幣兌換商與空殼公司進行貿易與資金流動，使伊朗得以持續出售石油並取得外匯。

知情人士說，阿聯正評估多項措施，包括凍結伊朗用以掩護貿易的影子公司資產、加強打擊地下匯兌體系，並可能優先鎖定與伊朗革命衛隊有關聯的帳戶。除了金融手段，決策者也考慮直接的海上行動，例如扣押伊朗船隻，以打擊在阿聯港口與航道活動的伊朗影子油輪船隊。