快訊

嚇！Meta Ray-Ban智慧眼鏡外包員工爆料：極度私密影像送往肯亞進行人工審查

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

杜拜買房遇飛彈會崩盤嗎？專家揭戰爭真相：最先崩的不是房價

聽新聞
0:00 / 0:00

盼政權更迭 伊朗裔比利時議員：支持王儲巴勒維返國

中央社／ 布魯塞爾5日專電

伊朗裔比利時眾議院議員沙菲接受中央社電訪時說，伊朗當前的政權永遠不會有願意與西方合作的人。目前各方正致力讓流亡海外的王儲巴勒維返國，由他成立過渡政府，最終舉行自由選舉，讓伊朗人民以民主方式決定國家的未來。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）近日在美國與以色列聯合空襲下喪生，不少伊朗海外僑民走上街頭慶祝，並且期盼接下來能推動政權更替，迎接渴望許久的自由與民主。

伊朗裔比利時眾議院議員沙菲（Darya Safai）近日與美國駐比利時大使懷特（Bill White）會面，同時參與僑界舉辦的活動與各式會議，持續向各界傳達伊朗人的心聲與對未來的盼望。

沙菲5日接受中央社記者電話專訪時表示，雖然哈米尼已經喪生，但是建立於伊斯蘭意識形態上的政權仍然存在，不可能與親民主運動進行對話，在這種體制下，永遠找不到溫和派或願意與西方合作的人，現在除了推翻這個政權，別無他法。

她說，伊朗若要擁有嶄新的未來，唯一的方法就是建立世俗的民主制度。雖然有人認為，過去伊拉克、利比亞也曾有過類似的經歷，最後並沒有成功，但正因如此，伊朗不想犯同樣的錯誤。

沙菲說，目前在伊朗境外的僑民們，正在努力推動讓王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）回到伊朗，他是唯一能讓目前這個政治體制過渡到世俗民主的人。希望由他領導過渡政府，並最終進行投票，讓伊朗人民能自由投票決定領導人，並以民主的方式打造伊朗的未來。

沙菲也提到，在伊朗國內，有許多人勇敢地走上街頭爭取自由，並在哈米尼喪生後開心地跳舞，分享喜悅並拍攝影片，儘管這個行為仍是非常危險，但這也就是為什麼伊朗人民不會把美國總統川普所做的事視為「入侵」，而是視為為了他們所做的「人道主義援助」。

哈米尼喪生之後，伊朗持續對周邊國家發動報復攻擊行動，使得戰火擴大，局勢動盪。對於當前伊朗採取的軍事行動，沙菲指出，伊朗正在攻擊曾幫助他們談判的盟友，而且攻擊飯店與無辜的平民，是一場不對稱的戰爭。

她接著說，如果伊朗殺害自己的朋友和百姓，那麼他們就不會是為了維持和平才想要擁有核武，他們想利用核武對抗西方國家，西方國家不應太天真，應該承認這對全世界都是威脅，歐洲國家應該與美國盟友站在一起，徹底解決這件事。

沙菲認為目前的情形之下，西方民主國家可以為伊朗人民做很多事以表達支持。比如將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指定為恐怖組織。另外，也可以關閉伊朗在歐洲的大使館。同時，也要支持為了實現政權更迭而努力的盟友。

採訪最後，沙菲也陳述了自己的立場與經驗，她將美國對伊朗採取行動的那一天稱為「偉大的日子，是生命中最好的一天」。

她說，在那樣的政權下，伊朗人不是被處決就是被監禁，住在國外或仍生活在壓迫之下。在25年前，她也曾因參與爭取自由的行動而被逮捕，並被關押在當地監獄，離開伊朗後仍舊思念這個國家，並且發誓，在這個政權倒台之前，永遠不會停止戰鬥，要持續為伊朗與伊朗人民而戰。

伊拉克 伊斯蘭 以色列

延伸閱讀

川普要挑伊朗接班人！點名哈米尼之子不可接受

伊朗何去何從？美以聯手開戰後 德黑蘭政權有3種可能情境

伊朗政權更替落空？ 哈米尼次子傳接班

川普：伊朗新領導人恐一樣糟糕 我們考慮的人大多死了

相關新聞

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

川普要挑伊朗接班人！點名哈米尼之子不可接受

隨著以色列與美國對伊朗的聯合軍事行動進入第七天，戰場態勢持續升溫，美國總統川普不僅宣稱美軍正「徹底摧毀」伊朗武力，更在政治上拋出震撼彈，公開表示美國應介入挑選伊朗下任最高領袖，並直接點名已故領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是「不可接受的人選」。

嗆現在比伊朗更想繼續打 川普：誰接班都不能威脅美國

美國總統川普5日表示，美軍已經瓦解伊朗的海軍和空軍，同時摧毀逾6成的伊朗飛彈發射器；川普並表示，美國將確保未來無論誰領導伊朗，伊朗都不會對美國和鄰近國家造成威脅。

盼政權更迭 伊朗裔比利時議員：支持王儲巴勒維返國

伊朗裔比利時眾議院議員沙菲接受中央社電訪時說，伊朗當前的政權永遠不會有願意與西方合作的人。目前各方正致力讓流亡海外的王儲...

川普：攻打伊朗行動進度超前 籲伊斯蘭革命衛隊投降

美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第6天，美國總統川普今天表示，這項軍事行動進度超前，伊朗海軍已損失多艘軍艦，飛彈與無人機能力...

美軍擊沉30多艘船艦 稱伊朗彈道飛彈攻擊大減9成

美國一名軍方高層官員今天表示，在持續進行的戰爭中，美國已擊沉超過30艘伊朗船艦，同時德黑蘭部隊發動的彈道飛彈與無人機攻擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。