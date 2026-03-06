盼政權更迭 伊朗裔比利時議員：支持王儲巴勒維返國

伊朗裔比利時眾議院議員沙菲接受中央社電訪時說，伊朗當前的政權永遠不會有願意與西方合作的人。目前各方正致力讓流亡海外的王儲巴勒維返國，由他成立過渡政府，最終舉行自由選舉，讓伊朗人民以民主方式決定國家的未來。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）近日在美國與以色列聯合空襲下喪生，不少伊朗海外僑民走上街頭慶祝，並且期盼接下來能推動政權更替，迎接渴望許久的自由與民主。

伊朗裔比利時眾議院議員沙菲（Darya Safai）近日與美國駐比利時大使懷特（Bill White）會面，同時參與僑界舉辦的活動與各式會議，持續向各界傳達伊朗人的心聲與對未來的盼望。

沙菲5日接受中央社記者電話專訪時表示，雖然哈米尼已經喪生，但是建立於伊斯蘭意識形態上的政權仍然存在，不可能與親民主運動進行對話，在這種體制下，永遠找不到溫和派或願意與西方合作的人，現在除了推翻這個政權，別無他法。

她說，伊朗若要擁有嶄新的未來，唯一的方法就是建立世俗的民主制度。雖然有人認為，過去伊拉克、利比亞也曾有過類似的經歷，最後並沒有成功，但正因如此，伊朗不想犯同樣的錯誤。

沙菲說，目前在伊朗境外的僑民們，正在努力推動讓王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）回到伊朗，他是唯一能讓目前這個政治體制過渡到世俗民主的人。希望由他領導過渡政府，並最終進行投票，讓伊朗人民能自由投票決定領導人，並以民主的方式打造伊朗的未來。

沙菲也提到，在伊朗國內，有許多人勇敢地走上街頭爭取自由，並在哈米尼喪生後開心地跳舞，分享喜悅並拍攝影片，儘管這個行為仍是非常危險，但這也就是為什麼伊朗人民不會把美國總統川普所做的事視為「入侵」，而是視為為了他們所做的「人道主義援助」。

哈米尼喪生之後，伊朗持續對周邊國家發動報復攻擊行動，使得戰火擴大，局勢動盪。對於當前伊朗採取的軍事行動，沙菲指出，伊朗正在攻擊曾幫助他們談判的盟友，而且攻擊飯店與無辜的平民，是一場不對稱的戰爭。

她接著說，如果伊朗殺害自己的朋友和百姓，那麼他們就不會是為了維持和平才想要擁有核武，他們想利用核武對抗西方國家，西方國家不應太天真，應該承認這對全世界都是威脅，歐洲國家應該與美國盟友站在一起，徹底解決這件事。

沙菲認為目前的情形之下，西方民主國家可以為伊朗人民做很多事以表達支持。比如將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指定為恐怖組織。另外，也可以關閉伊朗在歐洲的大使館。同時，也要支持為了實現政權更迭而努力的盟友。

採訪最後，沙菲也陳述了自己的立場與經驗，她將美國對伊朗採取行動的那一天稱為「偉大的日子，是生命中最好的一天」。

她說，在那樣的政權下，伊朗人不是被處決就是被監禁，住在國外或仍生活在壓迫之下。在25年前，她也曾因參與爭取自由的行動而被逮捕，並被關押在當地監獄，離開伊朗後仍舊思念這個國家，並且發誓，在這個政權倒台之前，永遠不會停止戰鬥，要持續為伊朗與伊朗人民而戰。