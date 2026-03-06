反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

紐約時報5日報導，專家指出，伊朗當前的處境其實是其外交政策長期形成的結果。德黑蘭方面一直避免對其他國家作出正式安全承諾，反而將資源投入與其同樣基於宗教動員、對美國與以色列抱持敵意的民兵組織。

然而，這些民兵如今也難以幫助伊朗。其中最具戰力的黎巴嫩真主黨與哈瑪斯，已在與以色列的戰事中遭到重創。葉門的胡塞民兵與伊朗支持的伊拉克武裝團體仍可攻擊紅海船隻或伊拉克境內美軍，但這類攻擊難以改變伊朗境內戰爭的走向。

伊朗與多個國家保持不同程度的關係，例如中國將伊朗視為廉價石油來源，伊朗也與土耳其及印度維持貿易與安全往來；北韓、委內瑞拉與俄羅斯則將伊朗視為對抗西方的盟友，並合作發展軍事技術、試圖規避制裁。但這些關係並未帶來實質支援，即使是同樣反對所謂西方帝國主義的國家也是如此。

專家表示，多數與伊朗保持關係的國家，都是出於戰略、地理或經濟上的必要，因此當伊朗遭到攻擊時，這些國家幾乎沒有理由為伊朗付出代價。前土耳其外交官、伊斯坦堡智庫EDAM主任烏爾根（Sinan Ulgen）指出：「對於那些相信反西方軸心正在形成的人來說，這是一個嚴厲的警訊。」

他提到俄羅斯、中國、伊朗與北韓時表示：「現在可以看到，當這四個國家中的任何一個遭到西方圍攻時，對其他國家而言其實幾乎沒有任何實際意義。」

中國仍是伊朗最大的貿易夥伴，主要因為中國購買超過四分之三的伊朗石油，而在美國制裁下，中國得以大幅折扣價格取得這些石油。儘管北京呼籲各方克制，並批評哈米尼之死「不可接受」，也任命特使進行調停，但分析人士指出，中國不太可能直接挑戰美國，以免破壞川普預計4月訪中前形成的脆弱緩和關係。