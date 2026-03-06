川普要挑伊朗接班人！點名哈米尼之子不可接受

隨著以色列與美國對伊朗的聯合軍事行動進入第七天，戰場態勢持續升溫，美國總統川普不僅宣稱美軍正「徹底摧毀」伊朗武力，更在政治上拋出震撼彈，公開表示美國應介入挑選伊朗下任最高領袖，並直接點名已故領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是「不可接受的人選」。

川普在接受路透與Axios訪問時表示，他不希望穆吉塔巴接掌伊朗最高權力，並強調希望看到「能為伊朗帶來和諧與和平的人」。他更直言自己希望參與挑選伊朗下一任領導人，這是他迄今對伊朗政權接班布局最直接的一次表態。

川普此前曾向紐約時報透露，他對伊朗的構想是仿效委內瑞拉案例。美軍特種部隊生擒委內瑞拉總統馬杜洛並將其送往美國受審，之後協助建立新的政府領導人。川普多次向各國領袖與國會議員提及這一模式，暗示伊朗也可能出現類似劇本。

不過多數分析人士指出，伊朗與委內瑞拉情況差異極大。伊朗人口約9,200萬，由宗教領袖體系與革命衛隊等複雜權力結構共同運作，外部勢力直接塑造政權更替的難度遠高於委內瑞拉。

川普對伊朗政權未來的說法近期也出現多次變化。美以空襲伊朗之初，他呼籲伊朗人民起義推翻政權；隔天表示自己心中已有三個可能的最高領袖人選，但之後又稱三人可能已在空襲中喪生。

與此同時，中東戰火持續擴大。伊朗飛彈與無人機已襲擊至少五個國家，以色列對德黑蘭發動第12波空襲。自2月28日美國與以色列展開軍事行動以來，衝突已造成伊朗境內逾1,200人死亡，美軍也有6名士兵喪生。

川普則持續宣稱伊朗軍力已遭重創，表示伊朗「沒有空軍、沒有防空系統，海軍也幾乎被摧毀」。他並強調美國武器供應「幾乎無限」，戰事可能持續數周。