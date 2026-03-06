美眾院也否決戰爭權力決議案　挺川普對伊朗動武

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天繼參議院後也否決戰爭權力決議案，支持總統川普對伊朗的軍事行動。這項決議案目的在阻止對伊朗空襲，並要求任何針對伊朗的敵對行動都必須經國會授權。

綜合路透社和法新社報導，眾議院以212票贊成、219票反對的結果否決這項決議案，眾議員大多按照黨派路線投票。川普所屬共和黨在眾院僅掌握微弱多數。2名共和黨眾議員投贊成票，4名民主黨眾議員投反對票。參議院昨天剛否決類似決議案。

反對陣營指控民主黨僅因反對川普才將這個議題付諸表決，反而讓美國人面臨更高風險。

眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）共和黨籍主席克勞福（Rick Crawford）昨天在辯論中表示：「我們都知道，如果總統不是川普，我們今天就不會在這裡。」

決議案發起人形容此舉目的在取回國會依據美國憲法所明定的戰爭授權職責。

美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊，這場衝突造成超過1000人喪生，包括至少6名美國軍人，並且在整個中東地區造成損害和動盪。

決議案支持陣營表示，這項決議案要求川普取得國會授權戰爭，將迫使他向美國人民說明美國為何參戰以及戰爭將如何結束。

然而即使參眾兩院皆通過決議，川普仍可行使否決權，國會若要推翻總統否決權，須在兩院取得2/3多數，目前而言幾乎不可能實現。

眾議院兩黨議員今天稍早以壓倒性多數通過一項措施，重申伊朗仍是最大恐怖主義資助國。

民主黨 共和黨 美國

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅「口頭支持」 伊朗恐孤獨應戰

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

隨著以色列與美國對伊朗的聯合軍事行動進入第七天，戰場態勢持續升溫，美國總統川普不僅宣稱美軍正「徹底摧毀」伊朗武力，更在政治上拋出震撼彈，公開表示美國應介入挑選伊朗下任最高領袖，並直接點名已故領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是「不可接受的人選」。

美國總統川普5日表示，美軍已經瓦解伊朗的海軍和空軍，同時摧毀逾6成的伊朗飛彈發射器；川普並表示，美國將確保未來無論誰領導伊朗，伊朗都不會對美國和鄰近國家造成威脅。

伊朗裔比利時眾議院議員沙菲接受中央社電訪時說,伊朗當前的政權永遠不會有願意與西方合作的人。目前各方正致力讓流亡海外的王儲...

美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第6天,美國總統川普今天表示,這項軍事行動進度超前,伊朗海軍已損失多艘軍艦,飛彈與無人機能力...

美國一名軍方高層官員今天表示,在持續進行的戰爭中,美國已擊沉超過30艘伊朗船艦,同時德黑蘭部隊發動的彈道飛彈與無人機攻擊...

