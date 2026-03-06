快訊

北約：提高防禦態勢 成功攔截一枚伊朗飛彈

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）今天表示，伊朗在中東地區升高攻勢，昨天有一枚飛彈瞄準成員國土耳其，北約成功將它攔截；與此同時，北約已加強「彈道飛彈防禦態勢」。

法新社報導，北約發言人歐唐納爾（Colonel MartinO'Donnell）透過社群媒體發布聲明表示，「昨天…北約提高了彈道飛彈防禦態勢」。

他指出，在一次大使級會議中，北約32個成員國與司令部一致認為，伊朗對區域「肆無忌憚發動攻擊」，而在伊朗的威脅解除之前，北約防禦態勢應持續保持「高度警戒」水準。

歐唐納爾證實，就在升高防禦態勢的同一天，北約成功攔截了一枚瞄準土耳其的飛彈。

他表示：「北約人員偵測到成員國面臨一枚彈道飛彈威脅，經確認飛行路徑，向陸基和海基飛彈防禦系統發出警報，隨後將這枚飛彈成功攔截，消除了威脅，整個過程不到10分鐘。」

歐唐納爾在聲明中指出，成員國在布魯塞爾開會時，「再次譴責伊朗針對土耳其的攻擊」。

伊朗報復美國和以色列聯手攻擊，目前整個中東地區許多城市與基礎設施，都遭伊朗飛彈和無人機襲擊。

土耳其國防部表示，北約防禦系統成功攔截「一枚來自伊朗、飛向土耳其的彈道飛彈」，但未進一步說明細節。

北約認定這枚飛彈「瞄準」土耳其，但一名不願透露姓名的土其官員表示，這枚飛彈原本「瞄準了希臘賽普勒斯（Greek Cyprus）的一處基地，但後來偏離航道」。

歐唐納爾以安全疑慮為由，拒絕透露更多關於這枚飛彈鎖定目標的細節。

