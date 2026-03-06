快訊

川普：攻打伊朗行動進度超前 籲伊斯蘭革命衛隊投降

中央社／ 華盛頓5日專電

美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第6天，美國總統川普今天表示，這項軍事行動進度超前，伊朗海軍已損失多艘軍艦，飛彈與無人機能力持續被摧毀；他並呼籲，伊斯蘭革命衛隊和伊朗軍、警放下武器接受豁免，否則「必死無疑」。

美、以聯手對伊朗發動攻擊，戰事進入第6天。川普（Donald Trump）今天下午在白宮一場活動上表示，美軍和以色列夥伴攜手持續摧毀敵人，「進度遠超預期」，每個小時都在摧毀更多伊朗的飛彈和無人機能力，「只要他們一發射飛彈，4分鐘內，發射器就會被擊中」。

他還說，伊朗海軍已經消失，他們在3天內損失24艘艦艇，伊朗現在也沒有防空能力，飛機沒了、通訊斷絕，飛彈和發射器分別損失了約60%和64%。

川普表示，伊朗正打電話來問「要怎麼達成協議」，但他回說「有點晚了」。「現在跟他們比起來，我們更想打」。

他說，「如果我們不先動手，他們就會對我們下手，因為他們是瘋子」。從長遠角度來看，美國現在採取的行動將大幅提升中東地區的穩定，並有助油價、股市穩定。

美、以對伊朗發動的戰爭升溫之際，不僅能源供應與航運受到干擾，全球股市也受到衝擊。外電報導，中東部分主要產油國開始減產，國際油價今天持續飆漲；歐洲3大股市終場跌幅達1.5%左右，美股4大指數也收黑。

另一方面，川普再次呼籲所有伊斯蘭革命衛隊成員及伊朗軍、警放下武器，繼續抵抗「只會送命」，現在是時候為伊朗人民挺身而出，「奪回你們的國家」。

川普說，接受豁免就能獲得安全，否則就是「必死無疑」。

他也向伊朗在全球各地的外交官喊話，要他們尋求庇護並協助美國塑造一個嶄新、更好的伊朗。美國將確保無論伊朗下一任領導人是誰，德黑蘭都不再威脅鄰國及美國、以色列或任何其他國家。

川普今天稍早接受Axios新聞網專訪表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。他說，無法接受伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子，「我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選」。

